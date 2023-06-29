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英王儲威廉王子薪水揭曉 明年可望加薪兩倍近8億

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國王儲威廉王子。法新社
英國王儲威廉王子。法新社

英國每日郵報報導，英國王儲威廉王子今年從康沃爾公爵領地領到600萬英鎊（約台幣2億3511萬元）的私人收入，不過他明年可望加薪兩倍，年薪上看2000萬英鎊（約台幣7億8000萬元）。威廉王子在祖母伊麗莎白二世駕崩、父親即位為英國國王查理三世後，繼承了原本由查理三世擔任王儲時持有的康沃爾公爵領地。

威廉王子現在每年都有權獲得康沃爾公爵領地的盈餘利潤。康沃爾公爵領地帳務顯示，去年至今年產生2404萬8000元英鎊（約台幣9億4237萬元）利潤，比前一個年度增加約4.5%，創下紀錄。

通常威廉王子可以得到上述所有收入。但查理三世在財政年度過半時才由英國王儲即位為王，因此做為前任王儲的他，有權得到康沃爾公爵領地去年至今年財政年度的約一半盈餘，而剩下的盈餘則由新王儲威廉王子獲得。

不過，肯辛頓宮解釋，「康沃爾公爵領地團隊要求保留威廉王子獲得的一半盈餘收入作為營運用途」。因此，威廉王子最後只拿到600萬英鎊。

威廉王子 王儲 英國國王

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