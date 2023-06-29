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中東世仇有解？ 美做沙烏地、以色列調人

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國國務卿布林肯近日表示，會協助以色列與沙烏地建交。（Photo from @SecBlinken via Twitter）
美國國務卿布林肯近日表示，會協助以色列與沙烏地建交。（Photo from @SecBlinken via Twitter）

美、中透過調解中東世仇，進行地緣政治鬥爭？美國國務卿布林肯27日表示，要讓沙烏地阿拉伯與以色列恢復邦交雖然很難，但不是不可能，美國將設法推動兩國建交。以色列過去曾與周圍中東國家交惡，但在川普時期，美國開始協助以色列與中東國家建交，如今只差最關鍵的沙烏地。

搓和任務艱難

根據《半島電視台》報導，布林肯27日在紐約的外交關係委員會演講時提到，沙烏地與以色列彼此都想化冰，美國將協助兩國進行相關協商工作。他指出，雖然以沙建交看來是很具挑戰性的目標，但兩國都對美國很重要，而且都有釋出相關意願，因此將會協助調停。

布林肯曾於6月訪問沙烏地，美國政府也宣稱沙烏地是美國國安利益的重要環節，雖然兩國並未簽下任何協定，但布林肯也在此行中呼籲沙烏地與以色列建交，但沙烏地政府回應說，兩國若要建交，以色列必須退還過去曾侵占的阿拉伯人領土（約旦河西岸等），還要讓巴勒斯坦建國。

中東地緣再起風雲

由於種族、宗教與歷史的糾紛，以色列過去與阿拉伯國家處得並不好，阿拉伯國家過去曾多次發動「以阿戰爭」，但均被以色列分化與擊退。直到川普政府時期，在美國的推動下，以色列與阿聯、巴林、摩洛哥與蘇丹建交，才形成中東的抗伊朗聯盟。

以色列也曾釋出善意，盼與沙烏地建交。不過在拜登上台後，因為重視人權外交，沙烏地政府並不喜歡拜登政府，因此與美國互動程度下降，而沙烏地與伊朗這對世仇（遜尼vs.什葉）更在中國的協調下宣布建交，也讓美國部分注意力從印太轉移到中東。

中東之眼》提到，拜登近日也表態，以、巴之間的動盪，會讓美國協助以、沙正常化的進度更加艱難。不過人權團體「國際特赦組織」批評，美國要搓和以色列與沙烏地完全是現實考量，忽略以色列侵害巴勒斯坦人權益。

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