美亞太助卿談台灣大選 籲各方負責行事

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）週三（6月28日）出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉辦的南海論壇時，提到了台海、中國及印度議題。

他在該論壇上發表演講後、回應有關台海議題的提問時呼籲，台灣將進入總統大選的敏感時期，各方應負責任行事；他也表示，無論台灣最終由哪位候選人勝出、執政，美方「都期待與其合作」。

《華爾街日報》25日曾報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前訪中時，中方曾就「在台灣大選的結果上，美國是否有既得利益」、「美方是否視民進黨為朋友」等選舉相關議題，表達了擔憂；布林肯回應，美國將在這場選舉中對各候選人一視同仁，且不支持對選舉進行任何干預。

康達在論壇上重申，不論公開和私下場合，包括布林肯在訪華期間，美方均已表達過對台海議題的立場——美方「一個中國政策」並未改變，一切依《台灣關係法》等原則行事，美方支持維護台海和平穩定現狀、不支持台獨，並反對任何一方片面改變現狀。

然而，康達稱，近期「我們看到中國越來越多地向台灣施壓、進行脅迫」。

他表示，全球貨運量有約半數都經過台海、高達9成的高階晶片都由台灣製造，擁有蓬勃民主的台灣也是美國前10大的貿易夥伴；若台海發生衝突，將對全球經濟帶來毀滅性衝擊，因此美國十分關注台海，也認為全世界都應致力維繫台海和平與穩定。

美國強化與印度關係

在南海議題方面，康達提到，美國與印度將加強夥伴關係，並擴大美日印澳的「四方安全對話」合作。

根據路透社，印度總理莫迪（Narendra Modi）上週赴華府進行國事訪問期間，美印雙方共同宣告兩國是「世界上最親密夥伴之一」，並強調在處理如南海問題等對國際海事秩序的挑戰時，兩國將堅守國際法。

康達在CSIS的論壇上表示，對於中國在爭議海域進行「明顯且具上升趨勢的脅迫」，美國有所意識。

談及中國與其他南海主權聲索國的爭端，康達表示，「大國不該欺負小國」，並指出美國在南海地區的關注重點，是與擁有共同願景的夥伴建立關係，並協助增強他們的能力，藉此穩定世界和平。「我們樂意與支持這個願景的任何國家合作，這當然包括印度。」

路透社指出，印度雖非南海主權聲索國，近年來仍在該地區加強了安全方面的聯繫，表明其有意在「對抗中國」方面發揮更大作用。

據報導，印度海軍25日稱將把1艘現役導彈護衛艦贈予越南作為禮物，這是印度向任何國家贈送的第1艘軍艦。

美中航班將增加

康達還表示，布林肯訪華期間，中美雙方「考慮分段增加美國和中國之間的商業航班數量」，以改善人員往來。

他說，在疫情前、每週約有350趟航班往返美中之間，而目前每週僅有24趟。他表示：「我們應該要有更多（航班）的。」

此外，他希望中美學生到對方國家留學的人數不平衡狀況能有所改善。他估計，在美留學的中國學生約有30萬人，而在中國求學的美國學生僅有350名。

路透社報導指，本月稍早布林肯訪問北京時，中美兩國的緊張局勢並未取得任何重大突破，但雙方同意穩定關係。布林肯此行後不久，美國總統拜登（Joe Biden）便稱中國國家主席習近平為「獨裁者」，引起譁然。

（綜合報導）

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