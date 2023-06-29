警殺少年 巴黎暴動縱火

法國政府廿八日宣布提高首都巴黎和主要城市的警戒狀態，原因是巴黎市郊的南泰爾（Nanterre），一名十七歲少年廿七日拒絕配合盤查，疑遭警察開槍致死，該警已被拘捕並恐面臨誤殺罪控訴，但憤怒群眾當晚就在南泰爾發起暴力抗爭，車輛、垃圾桶遭縱火，有公車站遭破壞，群眾亦在警局周邊點燃爆竹，鎮暴警察則用催淚瓦斯驅趕。

美聯社指出，喪命少年名為奈爾（Nael M.）。根據流傳的事件影片，當時有兩名警察透過駕駛座旁車窗盤查奈爾的黃色車輛，之後該車試圖離開，但一名警察竟向車窗內開火，車輛最後被發現撞毀在附近。法國內政部長達爾馬寧稱影片「令人極為震驚」；檢方認為奈爾遭槍擊所傷，當場死亡。

事件隨後在巴黎周邊多處地區城鎮引發騷亂，達爾馬寧表示已有卅一人遭逮捕，廿五名警察受傷，四十輛汽車在晚間暴動中遭到焚燒。

南泰爾在廿八日上午仍氣氛緊張，警察在當地戒備，現場可見遭焚車輛殘骸。奈爾的母親已在網路上號召廿九日於案發當地舉行無聲示威；家屬律師則向美聯社稱，希望涉案警察能被控以謀殺罪（murder）而非誤殺（manslaughter），並盼案件移地處理以免南泰爾的檢調徇私。

據報導，當地警方先前曾聲明指稱，涉案警察是因為奈爾威脅以車衝撞，因而感到生命威脅，對此家屬律師已駁斥。事發車上另有兩名乘客，其中一名短暫遭拘留後獲釋，另一名乘客逃逸，正在尋找中。