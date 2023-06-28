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被控阻擋王后車隊恐吃16年牢飯 泰國法院判五人無罪

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
泰國學運人士Bunkueanun Paothong和社運人士Ekachai Hongkangwan在28日走出法院後受訪。美聯社
泰國學運人士Bunkueanun Paothong和社運人士Ekachai Hongkangwan在28日走出法院後受訪。美聯社

泰國曼谷的刑事法院28日宣判，被指控在2020年民主示威期間阻擋泰國王后車隊的五名被告為無罪，其中包含一名學運人士。五人先前依違反意圖「損害王后、王儲或攝政王的自由」之法令遭起訴，若定罪可處16年監禁甚至死刑。

美聯社報導，該條法令很少被使用，法律專家無法想起先前其他任何由於該法條遭追訴的案例。五人的無罪對泰國的民主運動來說是少見的司法勝利；泰國法院多傾向保守，被認為是社會與政治改革路上的一大壁壘。

法院認為，檢視證據後可發現，現場並無清楚向大眾宣布車隊將經過該地，而被告可能因為車輛四周圍繞著層層警力，而無法看到車隊接近。法院並認為，現場警察曾要求示威者為王室車隊讓路，但並無表明王后在車隊中。

法院並指，示威者短暫阻礙通行是因為誤以為警方正試圖驅離示威者，不過當得知車隊存在後，就快速地退後讓路，因此判定整起事件可能為溝通不良導致，而非被告故意阻擋王后車隊，因此將五人所有控罪判為無罪。

其中一名被告、23歲的國際關係學生Bunkueanun Paothong表示，他先前並不知道王室車隊要經過，而在看到車隊後，就呼籲民眾移動。另一名被告Ekachai Hongkangwan針對判決表示，本案法官向人民展現司法仍可信任。

泰國 王室

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