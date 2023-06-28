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森林大火不斷 加拿大碳排破紀錄

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
加拿大2023年的野火異常旺盛，讓碳排量與空氣污染面積都達到前所未見的規模。(photo by Bureau of Land Management Oregon and Washington via flickr, used under CC License)
加拿大2023年的野火異常旺盛，讓碳排量與空氣污染面積都達到前所未見的規模。(photo by Bureau of Land Management Oregon and Washington via flickr, used under CC License)

異常乾燥的氣候使加拿大森林大火不斷，也讓加拿大今年的碳排放破紀錄。並使得加拿大提前進入了野火季。據統計，加拿大今年前六個月因野火造成的碳排放量就已經超越了往年的全年平均，且野火造成的霧霾已經對北美的空氣品質造成嚴重的影響。

野火成碳排大戶

根據英國《衛報》報導，歐盟的地球監測計畫「哥白尼大氣監測服務」指出，加拿大今年因為森林大火所造成的碳排放，已經超越了有紀錄以來任何一年加國野火碳排的總和，顯見全球暖化的影響十分嚴重。

根據加拿大跨部門森林大火中心的統計，加拿大目前有7.6萬平方公里（超過兩個台灣大小）的森林正在燃燒，燃燒面積已經超越了2016, 2019, 2020與2022四年的總和。而加國今年野火造成的碳排放量，已經逼近了加拿大2021年的總碳排放量的88%，會進一步助長全球暖化。

空汙恐影響歐洲

加拿大《CBS新聞》指出，加拿大野火造成的霧霾除了對加拿大本土與位居下風處的美國造成嚴重的空氣汙染之外，大氣模型顯示這些空汙恐怕也會飄到歐洲，顯見全球暖化已經不是個別國家問題，是全體人類必須共同面對的共業。

哥白尼大氣監測服務分析指出，乾燥且炎熱的氣候將持續在加拿大滯留，因此加拿大的野火恐怕只會隨著暑假的到來而越燒越旺。而隨著野火不斷的累積空汙粒子，整個北美與歐洲在可見的未來恐怕都會開始出現嚴重的空氣汙染。

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加拿大 碳排放

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