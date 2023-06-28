影╱法國17歲司機拒盤查遭警察擊斃！年輕人上街暴動縱火

法國一名17歲司機27日在巴黎郊外因拒絕接受盤查遭警察開槍打死，該名警察已因殺人罪遭逮捕。而此事也引發當地民眾怒火，許多年輕人走上街頭抗議，甚至縱火焚燒建築物，內政部長呼籲大眾保持冷靜。

BBC報導，根據社群媒體上流傳的影片顯示，一名警察用槍指著汽車司機，沒多久就聽到槍聲。汽車猛然停了下來。救護人員試圖在現場對該名少年進行搶救，但仍不治身亡。遭指控開槍的警員已因殺人罪被捕。

經法新社證實的這段影片顯示，兩名警員試圖阻止這輛車，其中一人用槍透過車窗指向司機，並在司機試圖駕車離開時近距離開槍。

槍擊事件發生時，車內還有兩名乘客，一人逃逸，另一人則被逮捕。

巴黎警察局長努涅斯（Laurent Nuñez）向法國電視台BFMTV說，該名警員的行為「引發質疑」，但這名警員可能感受到威脅。

遇害17歲少年的家庭律師布茲魯（Yassine Bouzrou）堅稱這是非法辯護，並告訴同一媒體，該影片「清楚顯示一名警察冷血地殺害一名年輕人」。他補充說，警員最初聲稱這輛車試圖撞倒他們，少年家人已對警察說謊一事提出投訴。

當地時間27日晚間，槍擊事件在該名少年被槍殺的所在地區南泰爾（Nanterre）引起一系列抗議活動。

許多年輕人上街焚燒汽車、垃圾桶及建築物等，並投擲煙火及鞭炮等。當局稱，七人在現場與抗暴警察發生衝突後被捕。

另一位代表受害者家人的律師坎布拉（Jennifer Cambla）告訴當地媒體，沒有任何證據可以證明所發生的事情合理，並將少年之死描述為被「處決」。

法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）24日向議會表示，警方正在對參與這起事件的兩名警員進行訊問。並稱社群媒體上流傳的影片「極其令人震驚」。