紐西蘭滅鼠行動 學者：根除好救鳥類

撲滅老鼠，能保護原生的野生鳥類！紐西蘭過去因為歐洲人到來，帶來了大量齧齒類動物與哺乳動物，使原生鳥類生存備受威脅，目前紐西蘭僅存3分之2的原生物種。但為了保障僅存的原生鳥類，紐西蘭開始撲滅老鼠的行動，引發正反雙方論戰。

掠食者重創地方鳥類

《BBC》報導，紐西蘭已發起滅除老鼠與外來虐食者的行動，盼能在2050年達成目標。該國原有豐富的原生種，但歐洲齧齒類與哺乳動物引入後，已消滅了將近3分之1的原生種。該國政府為了保護僅存的原生種發起了滅鼠行動。

奧克蘭大學生物學家拉塞爾指出，紐西蘭每年有2600萬隻鳥類因為掠食者而死亡，但隨著科技進步，尤其是紅外線攝影機問世，捕獲許多小型的齧齒類的行動變得更加容易，只要有足夠的資源與人力，就能真正根除齧齒類的危害。

犬隻也能協助

目前政府極力根除三種主要的掠食者：「鼠科動物」、「鼬科動物」與負鼠。民間團體表示，透過監視錄影機，觀察這些掠食者活動的熱點，並投放毒餌，達到消滅鼠患的目標。

致力於滅除有害動物的人士表示，除了監視錄影之外，他們也會在鳥類保護區架設圍欄，但這些圍欄無法辨識人類與動物，可能連工作人員都會誤觸警報。他說，這時候可以訓練犬隻予以區分差別。

成本太高難施行

然而，殲滅齧齒類動物的計畫仍遭遇不少反對聲浪。如民團「Zealandia」創辦人林奇指出，大多數原生鳥類不需要「零掠食者」的環境還是可以正常繁衍，與其把心力放在殲滅有害動物，不如強化資源在特定區域，大幅提高鳥類的生存率。

拉塞爾則反駁說，想要在特定地方保護鳥類，同時放任掠食者生存的策略難以奏效，原生鳥類需要永久性且大量的投資，才能避免掠食者捲土重來。

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