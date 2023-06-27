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繼溫哥華後多倫多也選出首位華裔市長 加拿大東西兩岸大城市長均華裔

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
香港移民、加拿大前國會議員鄒至蕙26日當選多倫多市長後，與支持者一起慶祝。美聯社
香港移民、加拿大前國會議員鄒至蕙26日當選多倫多市長後，與支持者一起慶祝。美聯社

加拿大最大城市多倫多市長補選，香港移民、前國會議員鄒至蕙(Olivia Chow)26日在激烈的競爭中脫穎而出，成為多倫多首位華裔市長。

鄒至蕙是繼去年香港移民之子沈觀健(Ken Sim)當選溫哥華市長之後，又一華裔人士當選加拿大大城市長，如今加拿大東西兩岸大城的市長都是華裔。

這次多倫多市長選舉參選大爆炸，有102名候選人參選，打破歷來紀錄，其中約有7人具有競爭力，包括前副市長貝安娜(Ana Bailão)。多倫多前市長莊德利（John Tory）因爆發婚外情醜聞，在今年2月辭職。

鄒至蕙以37%得票率打敗第二高票的貝安娜，成為多倫多史上第三位女市長，也是第一位有色種族的市長。

現年66歲的鄒至蕙在香港出生，13歲隨家人移民多倫多，1991年成為大多倫多市首位亞裔女性市議員，2006年當選國會議員。鄒至蕙2014年為參選多倫多市長辭掉國會議員，但未能當選。

鄒至蕙獲得左派支持，在保守派在多倫多執政超過10年後，承諾將實施更多進步派的政策。

她在勝利演說中感謝多倫多市民對她的信任，表示她了解市民面對生活成本上升、房價高等問題，但多倫多是充滿希望的城市，對未來有信心，承諾會將多倫多變得更加宜居、安全、關愛。

多倫多 議員 移民

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