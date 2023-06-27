繼溫哥華後多倫多也選出首位華裔市長 加拿大東西兩岸大城市長均華裔
加拿大最大城市多倫多市長補選，香港移民、前國會議員鄒至蕙(Olivia Chow)26日在激烈的競爭中脫穎而出，成為多倫多首位華裔市長。
鄒至蕙是繼去年香港移民之子沈觀健(Ken Sim)當選溫哥華市長之後，又一華裔人士當選加拿大大城市長，如今加拿大東西兩岸大城的市長都是華裔。
這次多倫多市長選舉參選大爆炸，有102名候選人參選，打破歷來紀錄，其中約有7人具有競爭力，包括前副市長貝安娜(Ana Bailão)。多倫多前市長莊德利（John Tory）因爆發婚外情醜聞，在今年2月辭職。
鄒至蕙以37%得票率打敗第二高票的貝安娜，成為多倫多史上第三位女市長，也是第一位有色種族的市長。
現年66歲的鄒至蕙在香港出生，13歲隨家人移民多倫多，1991年成為大多倫多市首位亞裔女性市議員，2006年當選國會議員。鄒至蕙2014年為參選多倫多市長辭掉國會議員，但未能當選。
鄒至蕙獲得左派支持，在保守派在多倫多執政超過10年後，承諾將實施更多進步派的政策。
她在勝利演說中感謝多倫多市民對她的信任，表示她了解市民面對生活成本上升、房價高等問題，但多倫多是充滿希望的城市，對未來有信心，承諾會將多倫多變得更加宜居、安全、關愛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言