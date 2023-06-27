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逾半美國人 挺在台周邊加強部署

聯合報／ 國際中心、編譯茅毅／綜合報導

美國一項廿五日公布的最新民調顯示，大多數美國人支持美軍在台灣周邊加強軍事部署。該民調屬於雷根總統基金會暨研究所的「夏季調查」一部分，於五月底、六月初進行，透過網路和電話訪問全美一二五四人。

根據雷根總統基金會暨研究所民調，百分之五十六美國人表示支持美軍在台灣周圍加強軍事部署，以阻止共軍犯台，百分之卅則反對。

俄羅斯去年二月入侵烏克蘭以來，中國可能進犯台灣的隱憂日益加劇。鑑於台灣面臨的威脅，前述民調發現，百分之五十二美國人支持美國增加對台軍售，百分之卅一反對。

根據雷根總統基金會暨研究所的上一份相關民調（去年十一月所做），六成一美國人支持美軍在台灣周圍加強部署，新民調則減少五個百分點。另外，上次調查有五成八支持對台軍售，這次下降六個百分點。

多數美國人也支持美國議員會晤台灣領袖。百分之六十一表示，這些美國領袖行為「正確」，這是「他們對遭受威脅的民主政體展現支持」。百分之廿一認為這類會晤「不對」，恐激怒北京。

整體而言，受訪者對美國在海外發揮強大的領導作用，以及增加軍力的想法，表現出壓倒性支持。該調查亦有針對處於俄烏戰爭中的烏克蘭部分，達百分之七十六受訪者認為，烏克蘭抗俄勝利對美國很重要。五成七支持美國提供烏克蘭軍事裝備及金援。但三成三覺得，美國應該聚焦自己國內的問題。

美國 民調 烏克蘭

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