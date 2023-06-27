ＣＮＮ專訪 馬克宏：支持台海維持現狀

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿五日播出法國總統馬克宏專訪，表明法國支持台海維持現狀，並尊重既有模式。

馬克宏四月訪問中國大陸後，受訪時發表歐洲不應該捲入台海衝突、也不該當美國附庸的談話，隨即在西方世界引發爭議。

馬克宏廿三日接受ＣＮＮ主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）專訪，被問到對自己四月的談話是否要澄清或調整時，馬克宏答道，「我的立場很清楚，也希望外界清楚。對台灣，我們（法國）贊成維持現狀，這也代表堅決反對任何挑釁及侵略。我們尊重當前既有模式，這也是我向習近平主席所重申，並確信這也是拜登總統的立場」。

馬克宏表示，他從沒將法中關係與法美關係置於等距，因為法美同屬北約盟國，歷史上也有共同價值觀，雖然彼此算經濟競爭對手，但兩國因歷史與北約盟邦身分而緊密連結。

至於法中兩國，馬克宏說，他希望與中方盡量建立良好關係，「我們希望、也必須與中國攜手因應氣候變遷、生物多樣性危機與世界各地的許多衝突，但我們與中方的價值觀並非一致，例如人權，就有很深歧見，期望能找出正確方法彼此尊重，並使中國遵守全球秩序」。

馬克宏明言，在「全球議程」上，例如取代京都議定書的「巴黎協定」，美中合作不可或缺。

馬克宏強調，一個更自主的歐洲與歐盟極為重要，更強大的歐洲更利於處理氣候危機。他亦希望，歐洲在科技、國防、能源等領域能更加獨立。若過於依賴特定國家，一旦對方哪天改變，歐洲的處境就會變得嚴峻。他暗指去年二月俄烏開戰後的俄羅斯說，「我們已經歷過了，不想再碰上」。