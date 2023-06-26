情報機構：瑞士成為中俄間諜的活動中心

（德國之聲中文網）瑞士情報部門周一（6月26日）表示，俄羅斯對烏克蘭的入侵使眾多國際組織所在地的該國成為俄羅斯和中國間諜活動的中心。

"俄羅斯破壞了歐洲基於規則的和平秩序。"瑞士聯邦情報局（FIS）在其年度報告中表示。 FIS 負責瑞士的反情報竊取工作。

FIS表示："聯合國或歐洲安全與合作組織等維護和平與安全的國際組織的有效性持續下降；沒有任何跡象表明存在穩定的世界新秩序。"

總體而言，瑞士的安全局勢正在受到大國之間日益激烈的競爭的影響，烏克蘭戰爭加劇了這種競爭。

FIS表示，全球正在轉向由美國和中國之間的系統性競爭塑造的兩極世界秩序。

但目前，俄羅斯在烏克蘭的戰爭仍將是瑞士安全環境的焦點。

FIS 表示："外國（主要是俄羅斯和中國）間諜活動對瑞士構成的威脅仍然很高。"

該機構稱，"在歐洲，瑞士是在外交掩護下開展活動的俄羅斯情報官員數量最多的國家之一，部分原因是瑞士作為眾多國際組織東道主的角色。"

聯合國的歐洲總部以及多個聯合國機構的總部均位於日內瓦。

通常都有數以百計的外交官聚集在日內瓦參加這些機構的各種會議。

FIS表示，今年瑞士首次接任安理會輪值主席，"增加了瑞士人個體面臨的間諜威脅"。這些瑞士人正在處理聯合國安理會的檔案和做出決定。

該機構表示，烏克蘭戰爭迫使其將監控範圍擴大到迄今為止很少受到關注的地區，例如土耳其、印度和歐亞經濟聯盟，因為俄羅斯正在利用這些國家的公司進行采購。

（法新社）

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