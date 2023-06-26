拜登批習「獨裁者」惹議 布林肯支持該表述：總統在為所有人說話

在美國總統拜登稱習近平是獨裁者後，布林肯國務卿在最新一次採訪中表示支持拜登的說法。周日（6月25日）在美國CBS面對國家訪談節目裡，布林肯說，「總統講話一向非常坦率，很直接。他表達得很清晰，他也是在為我們所有人說話」。

布林肯強調說，「我在這次旅行中對我的中方同行說，我們會繼續做你們不喜歡的事，說你們不喜歡的話，就像你們無疑也會繼續做我們不喜歡的事，說我們不喜歡的話一樣。」

上周二（6月20日），在加州一個募捐活動發言時，拜登談到令本已緊張的中美關系繼續陷入冰點的氣球事件，他說：「習近平特別生氣的原因是，我擊落那個裝滿兩車間諜設備的氣球時，他不知道它（氣球）在那裡」。他接著說，「這對獨裁者們來說尤其尷尬，他們不知道發生了什麼，那裡不應該是它的目的地，因風力它偏離了航線」。

就在拜登講話一天前，到訪北京的布林肯國務卿在同中國外交事務第一把手王毅以及外長秦剛會晤後，同中國國家主席習近平舉行了會談，這被看作是兩國關系中的一個積極跡象，拜登本人也對布林肯訪華給出「他做得非常棒」的評述，並認為，中美關係正「走在正確的道路上」。可想而知，獨裁者言論讓中國高層非常不滿。

6月21日，中國外交部發言人毛寧在記者會上回答有關拜登提到獨裁者時表示，「美方的言論極其荒謬，極不負責，嚴重違背基本事實，嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中方對此強烈不滿，堅決反對」。

布林肯國務卿在周日的訪談節目裡，沒有表現出要刻意淡化總統言論的意味，他說「此次訪華的主要目的是為兩國關系帶來一些更大的穩定性。我們有義務、我認為，中國也有義務負責任地處理這一關系，確保我們之間的深刻分歧，不至演變成沖突」。

他認為，中美現在建立了一個更好的途徑來進行溝通，而這一點如何表現，將在今後幾周或幾個月內向人們交出答卷。

（綜合報導）

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