快訊

T1聯盟／聯盟第一次！台新確定加入 取代台啤英熊參賽

恭喜！41歲許維恩生了 巨蟹座女兒五官像爸爸

不是銀行家 華爾街如今誰最賺？「這職業」20年後躍升頂級薪資

希臘大選出爐 總理續獲選民青睞

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
希臘大選25日開票顯示，總理米佐塔基斯將繼續執政。(photo by Presidential Executive Office of Russia, used under CC License)
希臘大選25日開票顯示，總理米佐塔基斯將繼續執政。(photo by Presidential Executive Office of Russia, used under CC License)

p>希臘25日大選開票結果顯示，由總理米佐塔基斯領導的右翼政黨新民主黨大獲全勝，獲得過半席次，將繼續執政。而左派的激左盟已成最大輸家，喪失了超過30個國會席次。外界分析指出，米佐塔基斯主打經濟牌與整頓基礎建設，獲得希臘選民的青睞，應是勝選的主因。

總理繼續掌權

根據《路透社》報導，由總理米佐塔基斯領導的右翼政黨新民主黨在25日的大選中勝出。新民主黨在這次的大選中獲得40.5%的支持率，並在300席次中的國會中斬獲了158席，是本次希臘大選的超級贏家。

米佐塔基斯在原先的5月大選中因為所屬政黨席次並未過半而暫時下野，但也終在此次大選中扳回一城。與新民主黨理念處對立面的激左盟則是本次最大輸家。開票結果顯示，激左盟將喪失超過30個國會席次。激左盟原先於2015年希臘債務危機中迅速竄起，但最終於2019年輸給了米佐塔基斯的新民主黨。

振興經濟是要務

政客》指出，由於希臘仍深陷疫情後的高通膨危機，且在2月才出現重大火車事故，重振經濟與加強基礎建設成為了新政府的當務之急。米佐塔基斯表示，新政府的目標是要增加希臘的經濟成長率，增加工資並減少貧富差距。他承諾，政府前兩項推出的法案將與政府部門再造和振興經濟有關。

但因為反移民的政黨與激左盟仍在國會中保有席次，米佐塔基斯再來是否能將國家帶向自己想要的方向，就取決於他如何回應反對黨對於難民、墮胎、宗教、與土耳其和俄羅斯的關係等較為尖銳的議題。

【更多精采內容，詳見

希臘 大選

延伸閱讀

華爾街日報：布林肯訪中期間 北京企圖在台灣總統大選上取得美方合作

稱「希臘不該接納難民」惹議 希臘議員因歧視遭開除黨籍

【Daily Podcast】希臘船難：已知78人死亡、疑似還有上百名兒童生死未卜

今年最慘！超載移民船沉沒希臘外海至少79死 恐還有數百人罹難

相關新聞

暴力頻傳一夜20多人喪命 宏都拉斯北部兩城實施宵禁

宏都拉斯暴力事件不斷升級，在1個晚上發生多起攻擊、造成20多人喪生後，...

希臘大選出爐 總理續獲選民青睞

希臘25日大選開票結果顯示，由總理米佐塔基斯領導的右翼政黨新民主黨大獲全勝，獲得過半席次，將繼續執政。而左派的激左盟已成最大輸家，喪失了超過30個國會席次。外界分析指出，米佐塔基斯主打經濟牌與整頓基礎建設...

聯合國：合成毒品迅速增加 助長全球非法市場

聯合國今天警告，價格低廉且易於快速生產的合成毒品已從根本上改變全球毒品市場，帶來「致命後果」

莫迪訪開羅 印埃雙邊關係提升至戰略合作夥伴關係

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在開羅會見埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi），雙方保...

德國極右派重大突破 首次在地方政府掌權

自創黨以來一直遭主要政黨封殺的極右派政黨AfD，於25日的一場地方選舉中獲得創黨以來第一席地方首長。由於德國政壇主流多不待見極右派政黨，因此AfD此次能殺出重圍、在地方首長選舉中獲得過半的支持率，對德國主...

防範俄中 日本自衛隊試用「星鏈」擬明年正式使用

「讀賣新聞」25日引述不只一位日本政府消息人士報導，自衛隊自3月起，就開始使用美國「太空探索科技公司」（SpaceX）衛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦