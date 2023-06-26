希臘大選出爐 總理續獲選民青睞

p>希臘25日大選開票結果顯示，由總理米佐塔基斯領導的右翼政黨新民主黨大獲全勝，獲得過半席次，將繼續執政。而左派的激左盟已成最大輸家，喪失了超過30個國會席次。外界分析指出，米佐塔基斯主打經濟牌與整頓基礎建設，獲得希臘選民的青睞，應是勝選的主因。

總理繼續掌權

根據《路透社》報導，由總理米佐塔基斯領導的右翼政黨新民主黨在25日的大選中勝出。新民主黨在這次的大選中獲得40.5%的支持率，並在300席次中的國會中斬獲了158席，是本次希臘大選的超級贏家。

米佐塔基斯在原先的5月大選中因為所屬政黨席次並未過半而暫時下野，但也終在此次大選中扳回一城。與新民主黨理念處對立面的激左盟則是本次最大輸家。開票結果顯示，激左盟將喪失超過30個國會席次。激左盟原先於2015年希臘債務危機中迅速竄起，但最終於2019年輸給了米佐塔基斯的新民主黨。

振興經濟是要務

《政客》指出，由於希臘仍深陷疫情後的高通膨危機，且在2月才出現重大火車事故，重振經濟與加強基礎建設成為了新政府的當務之急。米佐塔基斯表示，新政府的目標是要增加希臘的經濟成長率，增加工資並減少貧富差距。他承諾，政府前兩項推出的法案將與政府部門再造和振興經濟有關。

但因為反移民的政黨與激左盟仍在國會中保有席次，米佐塔基斯再來是否能將國家帶向自己想要的方向，就取決於他如何回應反對黨對於難民、墮胎、宗教、與土耳其和俄羅斯的關係等較為尖銳的議題。

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