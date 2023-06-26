兵變剛落幕 俄副外長北京見秦剛

瓦格納集團兵變剛剛落幕，中國大陸外交部廿五日宣布，國務委員兼外長秦剛同日在北京會見俄羅斯副外長魯登科，雙方就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。這是兵變後，中俄官方首次面對面會談，時機備受關注。

中國外交部發言人廿五日晚，就「瓦格納集團事件」首次公開表態，定調這是俄羅斯內政，中方支持俄羅斯維護國家穩定。

中國外交部公布的相關內容頗簡短，除前述字句外，沒有其他任何說明。至於魯登科是在兵變發生後緊急趕往北京會商，還是早在兵變前就已安排訪中，外界尚不得而知。

魯登科另與中國外交部副部長馬朝旭磋商，根據該部聲明，馬朝旭說，在中國國家主席習近平和俄國總統普亭的戰略引領下，中俄政治互信及務實合作漸趨深化。

馬朝旭表示，鑑於當前國際形勢複雜嚴峻，應以中俄領袖的重要共識為引領，維護雙方共同利益。魯登科則說，俄中關係正處於史上最佳時期，俄方願與中方持續共同努力。

兵變發生後，中國官方尚未對此置評，中國官媒及中共黨媒對此的報導亦顯謹慎。中國網路上和香港輿論的討論反而頗多。港媒「香港01」廿四日引述專家報導，對北京而言，這次兵變無疑敲響警鐘，考驗當局決斷力的時候到了。

該報導提到，習近平既與普亭會談，又與烏克蘭總統澤倫斯基通話，派歐亞事務特別代表李輝出訪奔走調停，但在俄烏間的平衡愈來愈難拿捏。中國也正因此付出「外溢」的代價，中美關係又一次推向懸崖邊、歐洲對中「去風險」、美國和印度共同對付戰略對手，以及義大利考慮退出中國「一帶一路」倡議等。

中國政法大學教授楊軍呼籲，北京應調整對俄烏的立場，更明確表態，果斷站在歷史勝利者一邊，這關乎中國國運。中國國務院參事室公共政策研究中心副理事長胡偉也曾表示，在有些情況下，表面中立是明智選擇，但不適用於俄烏戰爭，這次北京必須選擇當前世界上的主流立場，以免遭進一步孤立。

黨媒「環球時報」報導，上海國際問題研究院全球治理研究所副所長趙隆認為，兵變可能使北約改變對烏軍近來反攻的成效預期，進一步強化對烏援助，甚至給予更直接的安全保障。