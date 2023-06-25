從數據看發展：美國公眾眼裡中國大陸形象的變遷

民調能即時傳遞公眾看法、直觀體現輿情，但反映的是當時的瞬間狀態。德國之聲對多年來蓋洛普進行的涉及美國民眾對中國觀感話題的民調結果進行了匯總比較，其結果或能體現美國社會如何看待中國的國際地位及其對美國的地緣政治影響。

整體觀感

蓋洛普自1979年開始在問卷中調查美國民眾對中國的整體看法，這一年兩國剛剛建立外交關係。當時，有64%的受訪者對中國持正面看法，持負面看法的僅有25%。不過在之後數年裡，情況有所轉變，1985年時，對中國持積極看法的美國人比例降至38%，持負面看法的受訪者升至51%。1984到1985年間，中美國家元首和政府首腦首次互訪。此後雙方的官方互動和經濟文化交流日趨活躍，同時美國人對中國的觀感有明顯改善。

1989年的天安門事件後，美國官方對中國實施了制裁，民間對中國的認知也發生了逆轉。一年間，對中國持正面看法的受訪者比例從72%跌至34%持負面看法者從13%升至54%。此後多年間，比例基本保持在穩定區間內，持負面看法的受訪者佔45%到60%。

最近數年來，美中關係下行，中國在國際社會的形象受創，這也反映在民調中。自2018年以來，對中國有負面觀感的受訪者大幅持續上升，在2021年達到79%的新高，對中國有積極觀感的人的比例降至20%。2022年的問卷結果與2021年一致。

誰是美國最大的敵人

另一項長期調查的結果顯示，近10年來，也就是習近平主政以來，美國人越來越明顯感受中國已對美國構成一種威脅。

對於「哪個國家是美國最大的敵人？」這一問題，2015年時有18%的受訪者認為是俄羅斯，15%的人認為是朝鮮，認為中國和伊朗是最大敵人的分別有12%和9%。

2018年後，認為中國是美國頭號敵對者的人比例開始穩步上升，2021年增至45%，超過了俄羅斯（26%），首次居於其它選項之前。2022年和2023年，分別有49%和50%的受訪者認為，中國是美國最大的敵人。

台海沖突風險意識增加

今年2月由美聯社與美國芝加哥全國民意研究中心（NORC）聯合發布的一項民調亦顯示，美國人對中國的嚴重關注（60%的受訪者）目前已超過了對俄羅斯的關注（53%）。

具體到威脅的方式和程度，蓋洛普2023年的問卷顯示，66%的受訪者認為中國的軍力對美國構成關鍵威脅，27%的人認為是重要威脅，2004年時，相關比例分別是39%和46%。2023年，64%的受訪者認為，中國的經濟力量對美國構成關鍵威脅，30%的人認為是重要威脅，2015年時分別是40%和44%。

對於「台海沖突是否威脅到美國的利益？」這一問題，2023年有47%的受訪者認為這將是關鍵威脅（2004年為23%），42%的人認為是重要威脅，（2004年為51%）。

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