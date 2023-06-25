美報告：無證據指新冠源於陸

美國國家情報總監辦公室（ＯＤＮＩ）廿三日在解密的十頁報告中指出，美國情報機構並未發現任何直接證據顯示新冠肺炎疫情源於中國大陸武漢病毒研究所（ＷＩＶ）的事故。

但該報告指稱，美國情報機構仍不排除病毒來自實驗室的可能性，但尚無法找出疫情起源。

該報告提到，鑑於兩種假說（源於自然界或實驗室）都基於明顯假設，中央情報局（ＣＩＡ）和另一間情報機構仍無法確定疫情的確切起源，可能因此面臨報告相互矛盾的挑戰。

美國情報機構坦言，儘管已對ＷＩＶ的病毒進行「廣泛研究」，但尚未發現可能導致疫情爆發的特定事件證據。

該報告寫道，我們仍未看到任何跡象顯示武漢病毒研究所在疫情前的研究成果包含新型冠狀病毒（ＳＡＲＳ-CoV-２）或相近始祖病毒，也未看到任何直接證據表明疫情前曾發生可能導致疫情、而且涉及武漢病毒研究所人員的特定研究相關事件。

該報告還說，「幾乎所有」情報機構均同意病毒未經基因改造，所有機構還同意新冠病毒並非製造成生化武器。「大多數」機構也同意病毒未經實驗室調整。

自武漢市二○一九年底通報第一批人類確診病例以來，疫情起源一直是美國熱門話題。美國總統拜登三月簽署法案，將疫情起源相關資訊解密。華爾街日報二月一篇報導又加劇這場爭論，其指稱美國能源部對一份機密情報報告評估的「信心程度偏低」，而這份報告認為疫情最有可能是中國實驗室逸出造成，大陸政府則予以否認。

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）局長瑞伊二月曾聲稱，經過一段時間評估，該局認為疫情起源「最有可能是（武漢市的）一起潛在實驗室事件」。陸方則駁斥該說法「毫無可信度」。截至三月廿日，還有另外四個美國機構仍研判新冠肺炎可能是自然傳播的結果，另兩個機構則未下定論。