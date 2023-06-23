韓仇中升溫 執政黨黨魁：應剝奪有永住權的中國公民投票權

南韓執政黨將仇中情緒拉高到政策層級，國民力量黨黨主席金起炫日前表示應該阻止在韓華人「白嫖」南韓的健保福利，且說要限制居住在韓國的中國公民的投票權。

不久前中國駐韓大使邢海明會見最大在野黨共同民主黨黨魁李在明時，指「現在賭中國輸的人，今後一定會後悔」，暗批南韓政府的親美路線，引發爭論。

金起炫21日在一場討論會說，將把限制中國公民在韓國的投票權，列為明年國會議員競選政見，堅持相互主義原則。金起炫在前一天的演講中表示，對於不給予韓國公民投票權國家的人，同樣不給予投票權是公允的作法。

南韓從2006年開始對取得永久居住權超過3年的外國公民，賦予地方選舉投票權。截至去年3月底，有投票權的外國公民有78.9%、近10萬人是中國籍，5.72%是日本籍。金起炫說，外國公民投票權過於集中在一個國家，可能扭曲民意。

不過2022年地方選舉，實際投票的外國公民僅1.7萬人左右。民主黨議員在邢海明的爭議發言之後，陸續訪中，金起炫指，（在西藏舉行的活動）與其說是外交活動，更像旅遊文化活動，反問為何要接受中方的資助參加文旅活動。

對於刑海明的爭議言論，執政黨內部有意見認為應強硬應對。對此，金起炫表示，不同意強強對抗的說法，黨政將按原則進行應對。