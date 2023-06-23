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泰坦號失事5人罹難！研判曾發生內爆 失聯不久監測到相符聲學異常

克里米亞陸橋遭炸出大洞！俄控：烏軍使用「法國製」飛彈狂轟

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯指控，烏軍22日使用英國提供的遠程飛彈襲擊連結赫爾松地區與克里米亞半島的瓊哈爾大橋。路透
俄羅斯指控，烏軍22日使用英國提供的遠程飛彈襲擊連結赫爾松地區與克里米亞半島的瓊哈爾大橋。路透

俄羅斯指控烏克蘭軍隊22日使用英國提供的遠程飛彈襲擊連結赫爾松地區與克里米亞半島的一座重要橋樑。

衛報報導，瓊哈爾大橋（Chonhar Bridge）被稱為「克里米亞之門」，是連結莫斯科2014年佔領的克里米亞以及俄國佔領地區的少數橋樑之一。莫斯科日前才威脅，如果烏軍對2014年俄羅斯併吞的克里米亞使用西方提供的飛彈，將攻擊烏克蘭的決策中心。

22日在Telegram上流傳的一系列照片和影片顯示，瓊哈爾大橋上有一個大洞，道路上散落著碎片。目前尚未傳出有人員傷亡。

赫爾松俄羅斯佔領區的傀儡州長薩爾多（Vladimir Saldo）證實，瓊哈爾大橋遭到「暴風影」飛彈攻擊，這是英國上個月證實已向烏克蘭提供的遠程巡弋飛彈。

俄新社報導，俄羅斯調查人員稱，烏克蘭軍隊向該橋發射四枚飛彈。報導援引軍事調查人員發言人說稱法，其中一枚飛彈殘骸上發現的標記，研判是法國製造。

俄羅斯國防部長紹伊古20日才聲稱，烏軍可能使用「海馬斯」火箭彈及「暴風影」巡弋飛彈襲擊克里米亞。他警告說：「在特別軍事行動區之外使用這些飛彈，將意味著美國和英國全面捲入衝突，並將導致對烏克蘭的決策中心立即進行打擊。」

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