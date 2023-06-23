聽新聞
test
0:00 / 0:00

美艦穿台海 AIT主席：台海和平穩定攸關全球

聯合報／ 記者洪哲政謝守真／綜合報導

美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格廿一日表示，台海和平與穩定攸關全球，不僅是美國；美方會持續依循「台灣關係法」，協助台灣自我防衛，強化台海嚇阻。

羅森柏格指出，美國長年意識到且理解台海和平與穩定攸關國際，事實上，一九七九年生效的「台灣關係法」即明指，台海「和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務」。

美國海軍第七艦隊廿二日宣布，就在國務卿布林肯剛結束訪問北京後次日，美國海岸防衛隊巡防艦史卓頓號(Cutter Stratton，WMSL 752）於廿日穿越台灣海峽。

第七艦隊新聞稿表示：「史卓頓號穿越台灣海峽，顯示美國對自由開放印太地區的承諾」。

我國防部表示，美國海岸防衛隊艦船通過台灣海峽，由南向北執行「自由航行」任務；過程中國軍全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

對此，大陸海警局新聞發言人甘羽表示，「史卓頓號」過航台灣海峽，大陸海警對其全程跟監警戒，依法依規應對處置，甘羽並批美軍是公開炒作，強調中國海警將加強在中國管轄海域的巡航執法，堅決維護國家主權、安全和海洋權益。

美國在台協會 台灣關係法

延伸閱讀

AIT主席：台海和平穩定攸關全球 非只有美國

總統大選三腳督競爭激烈 沈富雄曝柯文哲一事「嚴重失分」

柯文哲與AIT主席羅森柏格會面 閉門餐敘逾2小時

和AIT主席羅森柏格遊台南 賴清德：4月就約好

相關新聞

南韓通過環評 薩德系統蓋好蓋滿

隨著美中兩國緊張局勢加劇，南韓廿二日通過針對部署美國「薩德飛彈防禦系統」的環境評估，為全面部署該系統鋪平道路，勢必激怒北...

巴黎峰會 聚焦氣候金援

至少四十名各國領袖與國際組織負責人和維權人士廿二日齊聚法國首都巴黎，參加為期兩天的「新全球金融協定」峰會，關注尋找更好的...

美艦穿台海 AIT主席：台海和平穩定攸關全球

美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格廿一日表示，台海和平與穩定攸關全球，不僅是美國；美方會...

專訪吳釗燮：歐美在香港、克裡米亞問題上不夠強硬

（德國之聲中文網）台灣國防部長吳釗燮接受德國之聲電視台"沖突地帶"（Conflict Zone）節目采訪。在問及2300萬人的台灣如何能打贏一場與一個14億人口的國家的戰爭時，吳釗燮表示："在一場現代

各國領袖齊聚巴黎風會談氣候金援 「環保少女」童貝里也參加

至少40名各國領袖與國際組織負責人和維權人士22日齊聚法國首都巴黎，參加為期兩天的「新全球金融協定」峰會，關注尋找更好的...

勢必惹惱北京！南韓通過環評 薩德系統蓋好蓋滿

隨著美中兩國緊張局勢加劇，南韓22日通過針對部署美國「薩德飛彈防禦系統」的環境評估，為全面部署該系統鋪平道路，勢必激怒北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦