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美艦穿台海 AIT主席：台海和平穩定攸關全球
美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格廿一日表示，台海和平與穩定攸關全球，不僅是美國；美方會持續依循「台灣關係法」，協助台灣自我防衛，強化台海嚇阻。
羅森柏格指出，美國長年意識到且理解台海和平與穩定攸關國際，事實上，一九七九年生效的「台灣關係法」即明指，台海「和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務」。
美國海軍第七艦隊廿二日宣布，就在國務卿布林肯剛結束訪問北京後次日，美國海岸防衛隊巡防艦史卓頓號(Cutter Stratton，WMSL 752）於廿日穿越台灣海峽。
第七艦隊新聞稿表示：「史卓頓號穿越台灣海峽，顯示美國對自由開放印太地區的承諾」。
我國防部表示，美國海岸防衛隊艦船通過台灣海峽，由南向北執行「自由航行」任務；過程中國軍全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
對此，大陸海警局新聞發言人甘羽表示，「史卓頓號」過航台灣海峽，大陸海警對其全程跟監警戒，依法依規應對處置，甘羽並批美軍是公開炒作，強調中國海警將加強在中國管轄海域的巡航執法，堅決維護國家主權、安全和海洋權益。
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