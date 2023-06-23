專訪吳釗燮：歐美在香港、克裡米亞問題上不夠強硬

（德國之聲中文網）台灣國防部長吳釗燮接受德國之聲電視台"沖突地帶"（Conflict Zone）節目采訪。在問及2300萬人的台灣如何能打贏一場與一個14億人口的國家的戰爭時，吳釗燮表示："在一場現代戰爭中，不對稱的作戰可能比傳統作戰更為重要。比如在烏克蘭戰爭中，許多人曾預測俄羅斯人能在數周內佔領烏克蘭，但並非如此。烏克蘭人一直在作戰，牽制著俄軍。我認為，他們的決心、不對稱作戰的備戰以及國際支持都發揮了作用。這是我們所學習到的。"

吳釗燮指出："如果你有機會看一看台灣的防御能力，我認為中國不會那麼容易佔領台灣。我們有很多防御導彈，我們的軍隊也很有決心捍衛自己。我認為，民眾也有決心繼續保持我們所擁有的自由和主權。…此外，其它主要國家也在部署軍力態勢，以嚇阻中國不要對台灣發動戰爭。如果你看一看附近區域的美軍，或者日本未來五年將使軍費翻番，以預備對中國在該地區可能的進攻行為作出反制，我想中國如果對台灣發動戰爭，中方是要擔憂的。"

吳釗燮還表示："我想，這樣一場戰爭對許多國家來說都將意味著經濟上的災難。世界上半數集裝箱船穿越台灣海峽地區，90%最先進的計算機芯片或半導體芯片是台灣制造。因此，如果出現供應鏈受阻，將對世界其它地區產生重大影響。"

主持人問吳釗燮如何理解美國總統拜登去年的表態--拜登在被問及是否願意參與軍事捍衛台灣時回答說，是的，這是我們的承諾。這意味著在台灣關系法案之下為台灣提供防御性武器呢，還是參與與中國的直接軍事對抗？

吳釗燮回答說："我們的理解是，承諾是建立在台灣關系法案基礎上。美國通過為台灣提供足夠數量的防御性武器用於台灣的自我防御，一再重申對台灣安全的承諾。如果看一下台灣關系法，其中也明確規定美國需要維持足夠的軍力以驅趕該地區任何訴諸軍事威脅與脅迫的行為。所以，美國對台灣或對該地區的承諾是相當明顯的，美國官員稱這一承諾堅如磐石。我們並不懷疑。美國為台灣提供武器以及參與培訓如何使用這些武器。因為這些活動，過去數年，台灣與美國的防御關系顯著進步。"

"香港是一個真正的悲劇"

主持人問道："你認為西方對中國足夠強硬嗎？過去你似乎批評過歐美沒有抵制香港的新國安法以及隨之而來對人權和公民自由的踐踏。西方原本可以在香港問題上做些什麼？"

吳釗燮回答說："香港是一個真正的悲劇。就在我們眼前，這個人們習慣於享有自由與開放的地方實施了國家安全法，突然之間，這所有的自由都被中國政府剝奪了。我們不認為這是一起孤立事件。我們也看到2014年克裡米亞被吞並，西方對俄羅斯在2014年的反應並不夠強硬，我想，這可能對烏克蘭戰爭的發生有直接或間接影響。在東亞，如果我們不能對中國在香港的行為方式采取具體措施，那我確定，中國將受到鼓勵特別在該地區做更多這樣的事。如果看一下中國在東海的活動，讓日本非常緊張。在南中國海，除台灣海峽之外還有更多沖突熱點。因此，我認為國際社會需要更嚴肅地看待中國在該地區的擴張主義以及實施獨裁主義。我們需要采取確切行動告訴中國，不，他們不能以犧牲其他民主政體為代價在該地區擴大其影響力。"

吳釗燮表示，如果爆發戰爭，擔當台灣防御責任的將是台灣自身。"並且我們有決心捍衛自己。毫無疑問。但對其它國家而言，我認為對他們來說最重要的就是表現出他們阻嚇、不讓這場戰爭發生的決心。"

（上為德國之聲2022年專訪吳釗燮的資料視頻）

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