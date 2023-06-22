刺激消費再出招 印尼總統佐科威宣布：延長本月底假期到五天

為了刺激消費、襄助經濟成長，印尼總統佐科威（Joko Widodo）21日宣布，把原本只有一天的宰牲節（Eid al-Adha，華人穆斯林稱為「忠孝節」）假期拉長到五天，在休假期間證券交易所也將休市。

印尼今年的宰牲節落在29日宰牲節，不過佐科威宣布，29日前後的28日和30日為全國休假日，適用於全體公務員，公司行號通常會跟進放假。

這意味著大多數的印尼民眾將在本月底享受為期五天的長周末，反映當局力圖刺激旅遊和消費。佐科威21日說：「宰牲節應能鼓舞經濟更好，尤其是各區域和在地觀光領域。因為我們看到假期能延長，這就是我們的決定。」

這不是佐科威第一次以少見的策略來刺激印尼消費。在當局解除所有新冠防疫措施後的不久，他就下令地方政府核准音樂會和體育賽事的申請許可，鼓勵民眾走出戶外。在新冠疫情肆虐期間，他也呼籲人民上網購物。

消費是印尼重要的成長引擎，占全國產值超過一半。在後疫情時代，物價高漲和就業市場疲軟，已開始衝擊消費者支出和零售銷售，慶祝齋戒月結束的開齋節通常是印尼最繁忙的假期，但今年的經濟活動卻比往常疲弱。