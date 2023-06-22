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巴黎市區建築疑瓦斯氣爆起火！至少37人受傷、其中4人重傷

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
法國巴黎市一棟建築21日驚傳瓦斯氣爆起火，火勢並波及鄰近其他建築，目前至少導致37人受傷，其中4人重傷。法新社
法國巴黎市一棟建築21日驚傳瓦斯氣爆起火，火勢並波及鄰近其他建築，目前至少導致37人受傷，其中4人重傷。法新社

法國巴黎市一棟建築21日驚傳瓦斯氣爆起火，火勢並波及鄰近其他建築，目前至少導致37人受傷，其中4人重傷。

當地時間21日下午5時左右，巴黎第5區一棟建築發生爆炸，導致多座鄰近建築物起火，警方表示，許多傷患是被爆炸威力和碎片擊中，事發後警方封鎖現場，消防人員正持續灌救。

巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nunez）表示，這起爆炸發生在聖雅克路街（Rue Saint-Jacques）277號一棟建築物內，該建築包括巴黎美國學院，為一所時裝與設計雙語學校。

當地人形容分別聽到一次強烈爆炸聲響和一次較小的爆炸聲響。一名男子向France Info公共廣播電台說，這太令人震驚，這是一場災難。

當地藥劑師亞歷山德拉（Alexandra）說，「我們在下午5點左右聽到驚人且非常響亮的爆炸聲，我們感受到了它的威力。」

還有一些人說，附近地區竄起濃煙。

爆炸時在現場附近的記者加爾奇（Olivier Galzi）說，他看到附近一座建築物外牆倒塌。

警察、消防員和救護車人員都在現場。大約70輛消防車和270名消防員參與灌救。截至當地時間6時45分左右，警方稱火勢已控制住，救援工作仍在繼續。

巴黎 法國 氣爆

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