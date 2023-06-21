隱藏的「長臂」 俄羅斯與中國大陸在德國施加影響力

總體而言，俄羅斯的情報活動更活躍並且不計手段，--德國憲法保護局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）如此說道。有時，俄方所使用的手段，人們只在電影裡見過。「俄羅斯的情報活動甚至不惜最嚴重的後果，包括殺人。」

在柏林，德國聯邦內政部長費澤爾和憲法保護局局長一道，介紹《2022年憲法保護報告》。「對德國的內部安全而言，俄羅斯對烏克蘭的戰爭是個轉折點」，費澤爾說道。

憲法保護部門對克里姆林宮在德國進行的宣傳抱有憂慮。其中包括一些認同侵略烏克蘭戰爭的親俄團體。他們以及俄總統普亭的目標是：將來自前蘇聯國家、如今在德國生活的人拉到他們一邊。

哈爾登旺解釋說：「普亭覺得這些人是『他的俄羅斯人』，是他所想要施加影響的人。」不過，哈爾登旺同時表示，生活在德國的講俄語的群體總體上並不容易被俄羅斯的宣傳所左右。

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭後不久，德國就驅逐了40名涉嫌從事間諜活動的俄外交官。但哈爾登旺估計，未來克里姆林宮在德國嘗試施加影響的活動將有增無減。「即便這樣的措施有短期效果，俄羅斯也會調整其手段，未來會更加隱秘和有進攻性。」

德國電視一台報導說，自從俄羅斯侵略烏克蘭戰爭以來，歐洲範圍內，共有超過500名間諜被驅逐。

中國、北韓、伊朗、土耳其

費澤爾和哈爾登旺表示，無論是通過間諜、網路攻擊還是扭曲、錯誤信息的宣傳，其威脅都在擴大。除俄羅斯外，中國、伊朗、北韓和土耳其也是焦點國家。

據德國電視一台報導，德國政府多年來對外國暗中施加影響的行為未予嚴肅對待，如今開始加強關注。這些行為有可能是推特或其它社交媒體網路上大量散播的某些關鍵詞。比如聲稱選舉有舞弊問題。或者捏造德國政府制定某些計劃的假新聞。或者是一些隱蔽性的行動，比如成立聯合會或組織，秘密向政黨或政客捐款。德國安全部門估計，這些活動的背後，可能隱藏著外國或其情報部門的活動。這被稱之為非法施加影響，對德國的民主、外交政策和經濟構成威脅。

報導稱，西德意志電台和北德意志電台獲悉，憲法保護部門認為，中國嘗試為其利益拉攏現任和前任政界人士，或者向批評中國政府者施壓。德國情報部門認為，中國也嘗試拉攏德國經濟界代表、服務於其目的，並在此過程中利用其對中國市場的依賴。

德國電視一台的報導稱，尚未出台的中國戰略內部草案中也提及，對「隱蔽性的、使用恐嚇或強迫性手段的、或者侵害德國利益的施加影響形式」予以關注。外交部在相關草案中標注：尋求在聯邦議會制定更嚴格的游說登記規定。作為外國代理人從事游說的活動必須透明化。報導中提及加拿大正在審查中國對上次議會選舉可能進行的干預。

報導中引述一份憲法保護部門的內部報告，稱兩年來，對很多國家來說，通過錯誤信息和宣傳對人們的思想意識和心態施加影響，「扮演越來越重要的角色」。中國嘗試通過「全面施加影響」在國外營造一個「善意的政治、社會和經濟環境」。

如何識別？

報導稱，2016年，德國政府啟動了所謂的混合工作組（AG Hybrid），該工作組屬於內政部，但其目的是加強各部委與安全部門之間的信息流動。自烏克蘭戰爭以來，該工作組對戰爭中扭曲錯誤信息的宣傳活動予以密切關注。此外，該工作組也關注能源短缺可能的後果，以及對關鍵基礎設施的保護。而除俄羅斯之外，該工作組的另一焦點在於中國。該工作組的專家也關注比如中國投資漢堡港或者華為參與5G建設可能的風險。

報導稱，德國政府試圖盡早識別網路世界中的虛假新聞和錯誤信息。外交部自2018年以來使用Radiosphere公司一種名為「Talkwalker」的IT工具進行系統性的監控。如今相關合同到期，正在尋找新的工具。相關的招標材料中寫道，新的軟件將用於分析社交媒體網路，以「確認有指揮的、自動生成的或以其它方式操縱性的」行為。目標是「盡早識別外國以及接近外國國家的行為者進行的錯誤虛假信息宣傳」。

（另據德國電視一台）

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