紐西蘭民調37%受訪者將中國視為威脅 比例明顯下降

在過去26年裡，亞洲紐西蘭基金會（Asia New Zealand Foundation）每年都會進行一次這樣的民意調查。最新問卷調查結果顯示，37%的受訪者將中國視為威脅，這一數字與2022年一次民調中58%的比例相比有明顯下降。

作為「五眼聯盟」的一員（其他成員還有美、加、英、澳），紐西蘭從傳統上傾向於最大貿易伙伴中國採取較為懷柔的政策。但是自從北京和索羅門群島簽署了一份安全協議之後，紐西蘭方面對中國外交舉措的批評性逐漸增加。

美國及其盟友在尋求阻止更多的太平洋島國和中國締結安全協議，在美中關系由於台灣問題和貿易糾紛而持續緊張的背景下，北京的這一舉動也給西方國家帶來憂慮。

「紐西蘭人對於亞洲的地緣政治發展始終保持警惕關注，他們中有很多對於台海爆發大規模衝突的潛在可能性感到擔憂」，亞洲紐西蘭基金會的執行主任德雷珀（Simon Draper）表示。

今年，該基金會在問卷調查中首次對紐西蘭人提出了有關台海局勢的問題，發現將近三分之二的受訪者表示至少對台灣島爆發衝突感到「相當憂慮」（fairly concerned）。

中國將台灣視為本國領土，並且表示不排除使用武力實現統一的選項。而台灣方面則強烈反對中國的主權訴求，並且宣稱只有台灣民眾可以決定台灣的未來前途。

去年的相關民調是在中國時任外長王毅（現任中共中央外事辦主任）訪問索羅門群島之後不久進行的。

紐西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）預計將於本周末率領貿易代表團訪問中國。在此之前，美國國務卿布林肯剛剛結束了他的訪華之行。在中美關係緊張的背景下，布林肯的訪問旨在穩定雙邊關係，避免矛盾升級。

（路透社）

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