美要拉攏印度抗中 放過莫迪人權爭議

為了抗中，不管印度政府有多少劣跡？印度總理莫迪近日將訪美，還會與美國總統拜登共進晚餐，美國白宮希望透過這次訪問深化與印度的結盟，並希望印度購買美國軍火。不過許多專家受訪時擔心，印度雖為民主國家，但莫迪推動民族主義、打壓宗教與言論自由下，恐成為與中國、俄羅斯一般的專制國家。

美政府忽略印人權

根據《半島電視台》報導，拜登將於近日邀請印度總理莫迪訪美並共進晚餐。《CNBC》則提到，白宮發言人柯比表示，莫迪訪美象徵兩國將會有深厚與親近的夥伴關係，加強兩國確保印太地區自由、開放與繁榮的承諾。

《半島》報導提到，外界對於莫迪在國內鼓動右派印度教民族主義，並侵害國內如穆斯林等少數族群的權益，且並未尊重國內宗教自由等事情不滿，但柯比並沒有對這些議題發表看法，且國會共和與民主兩黨都爭相邀請莫迪到國會發表演說。

擔心印度走入專制

不過民主黨有少數國會議員對莫迪侵害宗教自由感到憂心，70位參眾議員近日連署要求拜登在與莫迪談話時，需要跟莫迪反應他要改善國內人權問題。該連署信也指出，許多現象都顯示印度正失去政治表態的空間，且對社會組織與記者的敵意愈來愈強，政府開始限制言論自由與加強網路監控。

也有美國智庫指出，美國似乎想忽略印度境內的人權爭議，並積極拉攏過去多購買俄羅斯軍火的印度政府轉向購買美國軍火。智庫「南亞政治」專家傑納德說，各界對於中國與俄羅斯的專制探討都很詳細，但印度雖然號稱是民主國家，卻還是有很多需要改善的地方，人民黨距離一黨專政愈來愈近。

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