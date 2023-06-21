找嘸鐵達尼號潛水器！美海洋專家預測：恐已「內爆」炸成碎片

旅遊潛水器「泰坦號」（Titan）18日出海參觀鐵達尼號殘骸，未料下潛1小時45分後與母船失聯，船上5名乘客生死未卜。有海洋專家表示，失蹤的「泰坦號」恐已「內爆」，船體已炸成碎片。

天空新聞報導，美國海洋專家加洛（David Gallo）表示，到達沉船處大約需要兩小時，如潛水器不在那裡，那代表在水中發生了某些事，導致他們失去電力或無線電通訊。

加洛指出，最壞情況是可能發生災難性的「內爆」，這將是可怕的，若這種情況發生，潛水器位置可能非常接近它最後一次將訊號傳回水面的地方。此外，如果潛水器發生解體，部分碎片會沉入海底，部分會浮出水面，但從空中可能不會看到非常大塊的碎片。

加洛表示，深海探勘行業的任何人都預料到這會發生，「我們非常清楚它會發生，我們知道會遇到的所有困難：如果潛水器失事，如果他們失去了電力並且沒有採取任何措施，你要怎麼生還？沒有對策，沒有計畫，什麼都沒有。」

失事潛水器目前氧氣含量剩餘不到40小時，搜救工作持續進行中。