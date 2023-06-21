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聯合國史上首例 公海設保護區

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
聯合國193個成員國19日通過「公海條約」文本後，各國代表們起立鼓掌。(歐新社)
聯合國193個成員國19日通過「公海條約」文本後，各國代表們起立鼓掌。(歐新社)

聯合國十九日通過史無前例的「公海條約」，將海洋生物保護範圍擴大至占全世界海洋面積六成以上的國際水域，聯合國呼籲透過這項具有歷史意義的協議給海洋一個「為生存奮鬥的機會」。主持會議的新加坡海洋大使陳惠菁敲下議事槌宣布協議無異議通過時，來自一九三個國家的與會代表起立鼓掌。

法新社報導，這項條約將建立一個法律框架，在國際水域建立海洋保護區。聯合國秘書長古特雷斯盛讚這是一項「歷史性成就」。條約歷經逾十五年討論，包括四年的正式談判，聯合國成員國今年三月歷經最終階段馬拉松式協商，才敲定條約文本。

人類呼吸的氧氣絕大多數由海洋製造，二氧化碳也由海洋吸收，在對抗地球暖化的過程中，海洋對於降低碳排放量扮演愈來愈重要角色。然而，遼闊的全球海洋當中，目前只有百分之一受到保護。

根據條約內容，聯合國將成立新機構負責管理海洋生物保護、在公海設立海洋生物保護區，並為海洋商業活動展開環境衝擊評估。

古特雷斯對與會各國說，協議在重要時間通過，因為海洋面臨許多威脅。他表示，氣候變遷打亂了氣候模式與海洋洋流，海水氣溫隨之升高，海洋生態系統以及生物都出現變化。

他說，海洋生物多樣性因為過度捕撈、過度開發以及海洋酸化而受到威脅。超過三分之一的漁獲量是以無法永續經營的方式遭到捕捉，「而我們正以化學物質、塑料以及人類廢棄物汙染著海岸水源」。

古特雷斯說，條約對於解決海洋生物生存威脅影響重大，所有國家都應該盡全力盡快通過並批准條約。條約中同時為科學家在國際水域發現的「海洋基因資源」建立分享機制。

各國政府去年十二月在加拿大蒙特婁通過一項歷史性協議，同意在二○三○年前保護全球百分之卅的陸地及海洋。對這個目標來說，公海條約至關重要。

聯合國 保護區 廢棄物

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