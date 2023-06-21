友美親俄抗中 莫迪拚印度優先

印度總理莫迪廿日出發訪美，此行是他二○一四年成為總理後第五度訪美，卻是首度受到全套國是訪問的規格接待，美國將開放印度取得很少分享給非盟邦的關鍵技術，雙邊關係深化不在話下。

莫迪行前在印度總理府接受華爾街日報的專訪，表示印度和美國之間的關係比起以往的任何時候都要更加牢固以及深入。在地緣政治格局動蕩的當下，印度採取行動，希望獲得其認為在世界舞台上應該有的地位。

在西方與俄羅斯對峙、與中國也日漸對立之際，印度料將從中得利。美國正拉攏印度，希望印度能成為牽制中國的一個戰略平衡力量。美國已著手深化與印度的防務關係，儘管印度以低價大量購買俄羅斯石油，為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供經濟支持。

莫迪在專訪中試圖將印度描述為「全球南方國家」的天然領袖，並且深刻了解開發中國家長期被忽視的願望，並有能力為此發聲。

與印度前領導人尼赫魯在冷戰初期提出的不結盟願景不同，莫迪的外交政策是多向結盟，尋求與一系列全球大國合作推進印度的利益，包括那些彼此之間存在衝突的國家。

印度和美國的一個共同點是，與中國的關係近年來變得愈來愈緊張，其特點是軍事和經濟競爭不斷加深。對印度來說，這一挑戰近在咫尺，緊張局勢的加劇主要集中在幾十年來圍繞中印長逾三千公里邊界「實際控制線」的爭端。

在談到烏克蘭衝突時，莫迪說：「有些人說，我們是中立的。但我們並不是中立的。我們站在和平的一邊。」他表示：「所有國家都應該尊重國際法和國家主權。」莫迪說，應透過通過外交和對話而不是戰爭來解決爭端。