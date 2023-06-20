對台海關係看法如何？民調曝澳洲民眾挺台但會有所保留、對陸信任極低

洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）針對公眾對世界態度的年度民意調查發現，82%的受訪者支持與美國建立安全聯盟，同時，四分之三的人也認為這意味著澳大利亞會被捲入亞洲沖突。

在受訪的澳大利亞民眾中，64%的人認為美國和中國在台灣問題上發生軍事沖突的可能前景是一個嚴重威脅，比兩年前擔心的人多了一倍。68%的受訪者提到的最大威脅是來自其他國家的網絡攻擊。

支持台灣但有限度

如果中國攻台，80%的受訪者表示支持接收台灣難民，76%的人支持對中國實施經濟和外交制裁，64%的人支持澳大利亞向台灣政府提供武器和軍事物資，61%的人支持利用澳大利亞海軍協助防止中國在台灣周圍實施封鎖。

與此同時，只有42%的人支持派遣澳大利亞軍事人員到台灣，協助保衛台灣。

另外，87%的受訪者表示，他們擔心中國可能在太平洋島嶼上開設軍事基地。

據路透社報導，該民調將於本周三正式公布。

澳大利亞政府多次表示，反對任何改變台灣現狀的單邊企圖，而美國長期以來一直堅持戰略模糊，即不明確表態是否會對攻台的行為作出軍事回應，而北京一直表示不放棄武統。

洛伊國際政策研究所公眾輿論領域的負責人尼拉姆（Ryan Neelam）說，民意調查顯示澳大利亞人對可能的台海沖突持謹慎態度，願意在不參與地面戰鬥的情況下挺台。

對中國的信任度低得驚人

該民調也反映了澳中關係趨於穩定，56%的受訪者表示，恢復外交接觸符合國家利益。澳大利亞和中國是主要貿易伙伴。

與此同時，洛伊國際政策研究所的負責人富裡洛夫(Michael Fullilove)說，澳大利亞民眾對中國的信任程度仍然低得驚人，只有15%的受訪者說他們相信中國會在世界範圍內采取負責任的行動，而五年前有一半人這樣表示。

這項民調是基於今年3月份對2000人以及今年4月份對4000人的調查。

（路透社）

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