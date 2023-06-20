美印互助應對中國？印度總理莫迪訪美 成兩國關係轉捩點

在美國尋求抗衡中國影響力之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）週二（6月20日）出發前往美國，展開為期3天的國事訪問。法新社指出，印度方面認為此行深具歷史意義，將能擴大、鞏固與美國的關係。

莫迪曾多次赴美，上一次正式出訪是2021年9月；不過，這是他首度以外交上最高規格的國事訪問方式出訪美國。

「這不是常規的出訪，這是印度和美國之間根本上的轉捩點。」新德里的亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）學者莫漢（C. Raja Mohan）告訴路透社：「這不是抑制中國或反中的問題，而是關乎在亞洲建立新的權力平衡。亞洲是多極的，沒有單一勢力主宰。」

根據印度總理辦公室，莫迪21日將首先到紐約的聯合國總部參加「國際瑜珈日」活動，接著去華府會晤拜登，並接受國宴款待。此外，他還會在美國國會發表演說。亞洲國際新聞（ANI）報導，莫迪也將與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）會面。

美印需互助以應對中國？

據印度總理辦公室公布的行前發言稿，莫迪說印度和美國在國防工業、太空、量子、人工智慧、生物科技等領域持續深化合作，並且共同致力於推動「自由、開放、包容的印太區域願景」；他此行與拜登會面，也有助於促進二十國集團（G20）、四方安全對話（QUAD）和印太經濟框架（IPEF）等多邊體系運作。

本月初，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）造訪新德里時，宣布與印度一同建立了「充滿野心、嶄新的國防工業合作藍圖」。法新社指出，這可能跟一項價值數十億美元的計劃有關。雙方就此已討論多時，而美國可能在莫迪到訪時正式宣布批准此計劃：讓奇異公司（General Electric）在印度生產噴射引擎，供印度國產的戰鬥機使用。

亞洲集團（The Asia Group）的分析師馬利克（Ashok Malik）向法新社表示，「實用主義和政府層面的深度聯盟」定調了美印關係，且具有非常強大的經濟和商業紐帶。他還說，隨著中國逐漸在區域內顯露出「超常自信」，印度身為崛起的大國，非常重要。

美聯社引述金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）外交學者米斯拉（Jitendra Nath Misra）觀點稱，因為中國正逐漸追上美國，且中國的經濟規模比印度大上許多，因此美印在面對中國時相互需要，無法單打獨鬥。

路透社指出，冷戰時期印度與美國對彼此都不信任，但在近幾任美國總統任內，跟印度加強關係有了跨黨派的支持，兩國過去20多年來也越走越近。以此為基礎，拜登進一步深化跟印度的合作，視之為對抗中國影響力、強化印太區域安全的重要夥伴。而隨著印度與中國關係惡化，印度也逐漸朝西方靠攏。

印中邊境衝突多年未解，今年初又因主權爭議區域的地名命名問題，再度爆發外交口角。此外，雙方政府近期皆以拒發簽證的方式，迫使對方國家的記者離境，此事也加大了兩國矛盾。莫迪這次出訪美國前接受《華爾街日報》訪問時說，除非邊境能實現和平穩定，否則印中關係難有進展。

美印之間的「尷尬現實」

中國官媒《環球時報》20日的報導內，對於莫迪此行是否代表美印關係強化，抱持懷疑態度。該報訪問復旦大學南亞研究中心副主任林民旺，稱印度本質上是「騎牆派」。林民旺認為，美方稱莫迪訪美是「轉折時刻」，只是「一廂情願」的說法，這種期待「註定會落空」，「因為印度只想要好處，不會承擔美國盟友的義務」。

喬治城大學（Georgetown University）外交學院學者努爾丁（Irfan Nooruddin）告訴DW，印度感受到中國的威脅，而美國又把中國視為21世紀最大的安全挑戰，這促使印美逐漸靠近。然而，在這種背景下，還是存在著一種「尷尬的現實」，那就是印度的民主體制並不像過去那麼健全，在宗教、新聞、公民社會方面的人權紀錄都引發質疑。

「拜登把民主對抗非民主當作外交政策的組織原則，從這個觀點來看，如果印度是個蓬勃發展的民主國家，那可方便多了，」努爾丁說。但也有專家說，跟中國相比，印度至少還是個民主政體。華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）學者馬丹（Tanvi Madan）告訴DW，美國接受了印度選民選出來的領袖、認知到自身對印度內政影響有限；儘管如此，「印度的民主狀況確實是美國會考慮的問題」。

馬丹進一步表示：「如果中國不希望看到美印關係密切，那也許之前對印度的態度就應該不要那麼強硬。」馬丹說，任何了解印度的人都知道該國珍視其獨立性，未必樂於結盟，「但當它面臨更大的挑戰，就會克服這種猶豫不決」。

印俄關係是隱憂

印度擁有巨大的市場，且很有潛力成為中國供應鏈的替代，但印度與俄羅斯的關係仍讓美國有疑慮。印度政府並沒有明確譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，且持續向俄國購買低價的石油。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）學者坎普（Donald Camp）告訴法新社，雖然美國會催促印度對俄國採取進一步措施，但似乎並未對美印關係進展帶來巨大的阻礙。

美聯社分析，印俄之間在國防、核能等領域有合作，這樣的關係持續了數十年；不過，白宮從莫迪近期的公開言論觀察到一些跡象，顯示印度隱約在遠離俄國，這代表印度希望其軍事設備來源能夠更多元化，且印度政府也意識到中俄友好對印度可能有影響。

CSIS的美印政策研究學者羅索（Richard Rossow）告訴美聯社，白宮雖然不希望印度繼續向俄國買石油，一方面也不願就此切斷跟印度的關係，因此會透過細微、適當的方式「輕輕推」印度，不會讓此事變成決定性因素。

（綜合報導，DW駐華盛頓記者Janelle Dumalaon對此文亦有貢獻）

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