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三星召開下半年全球戰略會議 商討因應黯淡事業展望

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓三星電子20日召開全球戰略會議，討論並檢視面對下半年事業景氣黯淡的因應措施。路透
南韓三星電子20日召開全球戰略會議，討論並檢視面對下半年事業景氣黯淡的因應措施。路透

面對下半年事業景氣黯淡，南韓三星電子20日召開全球戰略會議，將討論並檢視因應措施。

韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News 引述產業人士指出，三星電子副董事長韓宗熙將領導主持裝置體驗（DX）部門為期三天的全球戰略會議，20日先從水原的行動體驗（MX）部門開始，21日將召開影音顯示部門（VS）和家電（HA）部門的會議，22日則是全公司。

裝置解決方案（DS）部門執行長慶桂顯20日也將在華城廠開會。

三星電子的全球戰略會議每年舉辦兩次，分別在6月和12月，集結重要主管與海外實體領導人，共同分享各部門和各地區目前的議題，討論銷售策略。

今年的會議將採線上與線下的混合策略，超過230位國內外主管都將與會，包括裝置體驗部門的100多人、以及裝置解決方案部門的130人，討論下半年的商業策略與危機因應。

靠著Galaxy S23手機強勁銷售、提振裝置體驗部門業績的行動體驗部門，預料將分享預定下半年問世的Galaxy Z Fold 5與Flip 5行銷策略。三星電子7月將首度在南韓舉行Galaxy Unpacked活動，推出新產品。

正為經濟不景氣所苦的影音顯示和家電部門，則將檢視市場變遷，討論旗艦產品的銷售策略與提高競爭力之道。

裝置解決方案部門也將檢視旗下各事業團體的表現與半年策略，尋求克服當前半導體危機的方法。這場會議也將討論如何拓展全球晶圓代工新訂單、中長期技術發展路線圖，並且根據下半年展望，擬定贏得早期競爭優勢的策略。

慶桂顯在最近的社群媒體發文中，分享他之前造訪以色列台拉維夫、德國慕尼黑、荷蘭阿姆斯特丹等五座城市的行程細節，強調「未來技術無法獨力創造」，「必須用長期的創新角度並與各種業者合作，描繪未來」。

三星電子28日也將在美國加州聖荷西舉行的三星晶圓論壇上，發表智財（IP）路線策略，並且計劃和新思科技（Synopsys）、Cadence設計系統公司及Alphawave半導體等IP夥伴加強合作。

半導體 主管

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