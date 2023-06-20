俄軍轉移資源到札波羅熱 在南部前線布滿大量地雷
烏克蘭和英國官員表示，俄羅斯似乎正從烏克蘭其他地區調動人員和重型軍事裝備，以支持在札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的前線。
CNN報導，烏克蘭梅利托波爾市長費德羅夫（Ivan Fedorov）通報，俄羅斯從赫爾松的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）和卡科夫卡（Kakhovka）地區資源轉移至札波羅熱前線的狀況。
英國國防部19日在情報報告中也指出，俄羅斯極有可能已經開始將第聶伯河東岸的部分人員重新部署，過去十天都在加強札波羅熱和巴赫姆特地區。而這可能是因為在大壩倒塌引發洪水後，俄羅斯認為，烏克蘭越過第聶伯河發動攻擊的可能性降低。
有分析人士指出，烏軍可能會暫時暫停反攻行動，以重新評估未來行動的戰術。戰爭研究所稱，此前已注意到，烏克蘭尚未將其大部分可用部隊投入反攻行動，也尚未展開主要行動。
此外，烏克蘭武裝部隊指揮官聲稱，俄軍在烏克蘭南部前線布滿地雷還派遣了大批預備役人員投入戰鬥。烏克蘭總統澤倫斯基說，烏軍正在前進，沒有失去任何位置。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言