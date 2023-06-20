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俄軍轉移資源到札波羅熱 在南部前線布滿大量地雷

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭和英國官員表示，俄羅斯似乎正從烏克蘭其他地區調動人員和重型軍事裝備，以支持在札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的前線。法新社
烏克蘭和英國官員表示，俄羅斯似乎正從烏克蘭其他地區調動人員和重型軍事裝備，以支持在札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的前線。法新社

烏克蘭英國官員表示，俄羅斯似乎正從烏克蘭其他地區調動人員和重型軍事裝備，以支持在札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的前線。

CNN報導，烏克蘭梅利托波爾市長費德羅夫（Ivan Fedorov）通報，俄羅斯從赫爾松的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）和卡科夫卡（Kakhovka）地區資源轉移至札波羅熱前線的狀況。

英國國防部19日在情報報告中也指出，俄羅斯極有可能已經開始將第聶伯河東岸的部分人員重新部署，過去十天都在加強札波羅熱和巴赫姆特地區。而這可能是因為在大壩倒塌引發洪水後，俄羅斯認為，烏克蘭越過第聶伯河發動攻擊的可能性降低。

有分析人士指出，烏軍可能會暫時暫停反攻行動，以重新評估未來行動的戰術。戰爭研究所稱，此前已注意到，烏克蘭尚未將其大部分可用部隊投入反攻行動，也尚未展開主要行動。

此外，烏克蘭武裝部隊指揮官聲稱，俄軍在烏克蘭南部前線布滿地雷還派遣了大批預備役人員投入戰鬥。烏克蘭總統澤倫斯基說，烏軍正在前進，沒有失去任何位置。

烏克蘭 俄羅斯 英國

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