歐盟擬協調管制關鍵技術出口與對外投資

歐盟針對可用於軍事目的的關鍵技術，提出新的管理措施，計劃在今年底前提案限制可能威脅歐盟安全的對外投資。

彭博新聞看到的文件草案顯示，歐盟執委會將在新安全戰略中列出一份需經過風險評估的技術清單，做為管理對外投資的依據，會員國最快9月就將採納。此外，歐盟執委會還準備協調整個歐盟地區的出口管制措施。這項草案最終內容將於周二（19日）公布，內容可能還會變動。

草案指出，「由俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭可知，對任何單一國家的過度依賴，特別是歐盟與這個國家的模式和利益有著系統性分歧時，歐洲的戰略選擇會因此變少，並使我們的經濟和公民面臨風險。歐盟現在需要採取全面和具備戰略性的方式，來實現經濟安全、降低風險並提高戰略領域的技術優勢」。

戰略中確定了歐盟可能面臨的一系列潛在風險，包括供應鏈和關鍵基礎設施被當作目標等。歐盟執委會列出了幾項可用的工具，並正在考慮實施新的投資控制措施，阻止可能有利於中國等戰略競爭對手的關鍵部門的資金和技術外流。文件寫道：「歐盟將成立一個新的成員國專家小組，協助實施這些任務，建立新的結構化的，保密的合作機制。」

然而，一位歐盟官員表示，德國、法國等歐盟成員國對任何可能干涉到他們履行自己國家安全職責的提案，態度都相當謹慎。現在又正值歐盟對外要談定新的貿易協定之際，這些國家因而並不希望採取限制投資流動的措施。會員國領袖將在下周歐盟峰會上討論這個議題。

彭博說，歐盟為了強化競爭力和供應鏈，將提出一個新平台，支持關鍵和新興戰略技術。執委會呼籲迫切需要開展更多此類投資，以確保歐盟在多項技術上的領先地位。