布林肯訪中會習近平 拜登樂觀：美中關係走在正確道路上

美國國務卿布林肯19日在北京與中國國家主席習近平展開會談，對此，美國總統拜登讚揚布林肯，並認為美中關係正走在「正確的道路上」。

彭博資訊報導，拜登19日在訪問加州時向記者表示，「他（布林肯）做了很多」，「我們正走在正確的道路上」。當被問及他是否覺得美國取得進展時，拜登回應，「我不是感覺到而已，你們都知道有進展。你們不該那樣問，應該要問有多少進展。」

但拜登未說明布林肯此行所達成的實質成果，僅說有透過隨行的白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與布林肯保持聯絡。

布林肯在18日前往北京進行兩天訪問，成為五年來首位訪問中國的美國國務卿，也是自拜登2021年1月上任以來，訪中的最高層級美國政府官員。

會談中雙方都表達了讓兩國關係正常化、穩定化的意願，並可能為習近平與拜登對話打開大門。兩位領袖自去年在印尼峇厘島會面後就未再見面。

美國官員19日向記者透露，俄羅斯在烏克蘭的戰役、北韓和台灣議題都是布林肯與習近平討論的話題之一。兩國在許多問題上仍意見分歧，在恢復兩國軍事接觸上仍未取得進展，但布林肯說，兩人一致認為有必要穩定兩國關係。