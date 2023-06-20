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愛子開趴脫序 日相支持率重摔12%

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導
日本首相岸田文雄支持率重摔12個百分點。路透
日本首相岸田文雄支持率重摔12個百分點。路透

受兒子「開趴門」拖累，日本首相岸田文雄支持率重摔十二個百分點。日本「每日新聞」最新民調，岸田內閣支持率百分之卅三，逾五成的人認為撤換兒子兼公費祕書官岸田翔太郎的時機太慢。

每日新聞五月在七大工業國集團（G7）高峰會期間做民調時，岸田的支持率比四月回升九個百分點，達百分之四十六，而且支持者多於不支持者的比率，也達去年八月以來新高。

但之後岸田的長子翔太郎被周刊踢爆，在首相寓所和親戚聚會時，模仿組閣拍攝紀念照等，不適宜的脫序行為惹議。岸田起初只是「嚴重警告」，沒有換人之意，隨民意壓力愈來愈大，翔太郎才表示自請離職。

岸田任命兒子為公費祕書官時，就被外界質疑提拔親人是否合適。一月岸田出訪歐美，翔太郎隨行，回國後被周刊爆料搭公務車外出購物。岸田之後在國會備詢時說，兒子購買的物品是他要送給閣員等相關人士的禮品，全力護航。

每日新聞民調顯示，五月分岸田支持率百分之四十五，六月跌百分之十二、剩百分之卅三。岸田翔太郎一日去職，百分之五十一受訪者認為岸田太慢換人、百分之卅三覺得可接受，百分之七的人認為不必撤換。

廣島舉行的G7峰會，有百分之卅九受訪者認為首相沒有發揮其主導力，有百分之卅七的人肯定他的主導能力。每日新聞認為，峰會已結束一個月，可能影響受訪者的回答。

民調 日本 廣島

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