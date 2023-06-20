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撈到北韓火箭 南韓如獲至寶

聯合報／ 編譯田思怡／綜合報導
南韓軍方十五日撈起兩件火箭大片殘骸，並表示殘骸可能屬於北韓五月發射失敗、搭載「萬里鏡一號」間諜衛星的「千里馬一號」火箭。（路透）
南韓軍方十五日撈起兩件火箭大片殘骸，並表示殘骸可能屬於北韓五月發射失敗、搭載「萬里鏡一號」間諜衛星的「千里馬一號」火箭。（路透）

北韓於五月卅一日發射搭載「萬里鏡一號」間諜衛星的「千里馬一號」火箭失敗，火箭連帶衛星落入南韓海域，北韓勞動黨近日檢討，稱此事是今年上半年的「最嚴重缺失」。南韓則撈起二件火箭大片殘骸，專家推測可能也已打撈到衛星。情報界如獲至寶，堪稱北韓火箭和衛星情資的一次大豐收，並可得知是否有受禁運制裁的外國零組件。

北韓朝中社十九日報導，北韓勞動黨十六日至十八日召開會議，指出上月軍事偵察衛星發射失敗為今年上半年「最嚴重的缺陷」，負責發射的官員遭嚴厲批評，並奉命徹底分析失敗原因，以便在短期內再「成功發射」衛星。

韓聯社指出，北韓領導人金正恩出席了會議，但罕見地未在會上發言。南韓統一院分析，可能因為發射衛星失敗，加上在經濟等方面沒有什麼成就，讓金正恩難以站到第一線。

北韓上月底發射「千里馬一號」火箭失敗，墜落在全羅北道群山市於青島以西二百多公里海域。韓美軍方聯合搜尋，彭博資訊報導，南韓十六日公布一件有十四點五公尺長的北韓火箭殘骸照片，南韓軍方表示，從七十公尺深海底打撈上來的二件殘骸，可能來自發射時未能點燃引擎的第二節火箭。

這次打撈行動可能成為外界對北韓火箭情資的最重大收穫。英國智庫「國際戰略研究所」國防和軍事分析家鄧普西指出，「如果打撈到引擎，可以顯示設計來源，可能找出違反制裁個案」。

北韓的最新飛彈增加使用國內科技，但仍需要向外界取得特定原料和零組件。聯合國為懲罰北韓發展核武和彈道飛彈，對北韓實施制裁。

「馬丁禁止擴散研究中心」研究員施默勒說，火箭殘骸有助於找出火箭製造材料，可能包含外國零件，「若發現不是北韓零件，可採取步驟防止北韓未來再取得，也有助於確認北韓製造零件的能力」。若打撈到間諜衛星，其零組件可提供豐富的資訊。

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