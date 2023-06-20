歐洲增軍費 美國、歐盟搶大餅

俄羅斯去年二月底入侵烏克蘭後，歐洲掀起一波增加軍費潮，美國希望歐洲將增加的國防預算用於採購美製裝備，然而歐洲國家領袖盼的是嘉惠本地國防產業。

政治新聞網Politico.eu指出，每次北約組織峰會時，華府於公開場合會向歐洲各國領袖喊話增加國防預算，私底下要歐洲各國將新增軍費用於購買美國武器的信號也非常清楚。

華府數十年如一日勸說呼籲，不會完全無效。雖然大多數歐盟國家仍沒達標北約要求國防經費占GDP百分之二以上，但仍呈現國防支出連八年穩定成長態勢。歐洲各國二○二二年國防開支增加百分之十三至三千四百五十億美元，已較十年前高出三分之一，這其中大部分要拜俄國侵烏所賜。

歐洲各國軍費確在增加，如今大西洋兩岸的問題是錢要往哪流。華府想確保國防支出已有半數購買美國裝備的歐洲各國不致突然回頭找自家軍工企業，然而部分歐洲領袖卻希望「自立自強」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）歐洲計畫主任柏格曼說：「傳統上，希望歐洲調整防衛政策捨棄依賴美國改走自主的看法，可回溯至近卅年前，歐盟防衛何去何從、會否與北約脫鉤、對美國軍工業衝擊如何等相關討論一直都有。」

目前歐盟內部的爭執點在於新的歐盟國防政策應否只惠及歐盟的企業。力主應嘉惠自身者是法國總統馬克宏與同屬法國籍的歐盟內部市場事務執委布勒東。

歐洲軍工業技術固然首屈一指，法國飆風戰機、德國豹式戰車俱為代表，但美國軍工業在量能規模乃至技術創新等領域，對很多歐洲買主仍頗具吸引力。最典型例子就是美國F-35匿蹤戰機，這款戰機令北約各國趨之若鶩。