爭主導歐洲防空系統 法德再交鋒

英國「金融時報」十九日報導，德國總理蕭茲去年十月未知會法國就宣布將號召歐洲國家成立泛歐防空與飛彈防禦系統「天盾」，引發法國不滿，法國總統馬克宏認為天盾系統軍備太仰賴歐洲境外，特別是美國和以色列技術。法國十九日在巴黎航空展場邊召集歐洲各國國防部長，討論法國版計畫。

俄羅斯在入侵烏克蘭戰爭中發動大量空襲，讓歐洲警覺不能再放任長期忽視的空防能力。蕭茲在去年八月為自己計畫鋪路的演講上說：「歐洲要趕上進度還有很多事得做」。金融時報報導，目前已有十七個歐洲國家簽署加入天盾計畫，包括英國、波羅的海三國、瑞典及芬蘭等，但不少關鍵國家如法國、義大利、波蘭都對天盾計畫抱持觀望。

德國未事先知會法國讓巴黎當局尤其不滿，還因此推延了一場法德峰會以示抗議。儘管雙方官員都避免公開批評對方的計畫，但私下分歧顯而易見。德國原本預計派防長以外的官員參與十九日巴黎航空展場邊防長會議，周末才改口宣布防長皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius）會出席。

馬克宏認為，天盾系統軍備太仰賴美國及以色列等境外技術，而未針對有效抵禦俄國的最佳方式進行周全考慮，例如發展歐洲自身的長程飛彈攻擊能力。馬克宏在近期演講中表示，空防先是戰略議題，之後才是產業議題，且空防必須在攻擊及防禦行動之間取得平衡。他還說「某些國家」提高國防預算、大量購入非歐洲製軍備系統的行為，將為未來埋下隱患。

德國官員不認同馬克宏的看法，並指出防空缺口問題迫在眉睫，購入現有系統是較佳的解決方案，遠比自行發展耗時且燒錢的軍備技術要好。一份去年提交給北約（NATO）的意向書顯示，天盾成員國認為在防空軍備上應採取「務實解方」，而非「推動迅速發展」。

天盾成員國可自行選購軍備種類。德國已表態，中程防空系統將購入德企Diehl製造的Iris-T飛彈，長程空防系統將購入美製愛國者飛彈，超長程空防購入以色列製的「飛箭三型」（Arrow 3）飛彈。德國國會上周簽署通過首批採購案，內容包括總價九億歐元的六組IRIS-T型防空系統，以及價值四十三億美元飛箭三型飛彈的頭期款。

由歐洲飛彈大廠MBDA與法國國防承包商泰雷斯集團合資打造、法國及義大利現役使用的SAMP-T防空飛彈系統，射程與美製愛國者飛彈相似，德國卻未納入採購，讓法國頗為不滿。馬克宏前顧問、德國協會外交關係專員瓦雷（Shahin Vallee）指出，法國對於天盾軍備未採用歐洲現成技術，以及南歐國家未被納入計畫，感到相當沮喪。