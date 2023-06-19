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以色列將建造 連接歐亞光纖電纜

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
這條光纖網路將從紅海的伊拉特港沿線鋪設。(Photo by Edgardo W. Olivera on Flickr used under Creative Commons license)
這條光纖網路將從紅海的伊拉特港沿線鋪設。(Photo by Edgardo W. Olivera on Flickr used under Creative Commons license)

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

以色列要成為歐亞大陸的通訊橋樑！以色列政府宣布，將在當地興建1條長達200公里以上的光纖電纜，將可連接地中海與紅海的網路通訊。

網路纜線長達254公里

據《路透社》報導，以色列財政部指出，國營的歐亞管路公司(EAPC)將負責興建這條長254公里光纖電纜，並會沿著該公司旗下從地中海亞實基倫港到紅海北方的伊拉特港的管線路興建。

該公司執行長伊齊克利維表示，「這項計畫將讓以色列成為連接海灣國家與亞洲及歐洲的通訊陸橋。」

以國政府表示，這條光纖纜線興建完工後，將開放給在以色列註冊的通訊公司使用25年。另外，這條光纖纜線也可協助監測地形的變化以及檢測可能的管線洩漏意外。

積極參與中東網路建設

據《The Cradle》報導，今年4月，以色列傳出也有意興建1條可連接該國至沙烏地阿拉伯與其他中東國家的光纖網路。該計劃已獲得沙烏地阿拉伯海灣國家合作理事會電力聯結管理局(GCCIA)支持並且將由6個海灣合作委員會國家所有。

這項以色列參與投資長達2萬公里光纖纜線將延伸至阿聯、卡達、巴林、阿曼以及被佔領的巴勒斯坦領土和約旦。

中東與關係正常化

諸如巴林和阿拉伯聯合大公國等海灣國家在2020年簽署亞伯拉罕協議，該協議讓海灣成員國與以色列關係正常化。在2022年，沙烏地也逐漸對以色列開放，允許朝聖者前往麥加朝聖、開放其領空供以色列商業航班使用。

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以色列 中東 地中海

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