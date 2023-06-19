馬利要維和部隊撤出 各界看法兩極

【台灣醒報記者王慶宇綜合報導】

馬利政府16日要求聯合國維和部隊撤出馬利，各界對此看法兩極。部分民眾認為，維和部隊已在馬利10年卻無法根除恐怖份子，軍政府也傾向與瓦格納傭兵團合作。但其他民眾、智庫與學者認為，維和部隊有調和區域穩定並製造緩衝的功用，部隊的日常需求也為邊陲城鎮帶來不少就業機會，若就此撤離，恐讓區域陷入真空與動盪。

馬利軍政府外長迪奧普16日突然向聯合國安理會表示，要求聯合國在馬利的維和特派團（聯合國馬里多層面綜合穩定特派團）即刻撤軍。馬利外長指出，政府認為特派團無法協助馬利應付現存的安全挑戰，因此決定終止授權。由於特派團自2013年起就已經在馬利，且目前有約1.5萬名維和部隊駐防，物資、設施、裝備也十分繁多，何時能完全撤出仍是未知數。

軍政府偏愛俄羅斯

根據《法新社》報導，馬利現在掌權的軍政府於2020年透過軍事政變掌權，並自上任以來，更偏好與俄羅斯尋求政治與軍事援助。由於聯合國時常指控馬利軍警犯下違反人權的暴行，外長迪奧普認為，特派團的存在是在撕裂馬利社會的和諧，且對國家統一造成威脅。

迪奧普表示，馬利軍政府可以仰賴自身力量來保衛國家安全。馬利民眾於過去幾個月之間，也在國內發起數場示威活動，要求特派團撤出馬利。一名馬利的居民迪亞羅表示，特派團只是製造了更多問題，且在這10年間並沒有帶來解決方案。「既然在這待10年了卻沒有結果，為何不請他們離開？」，他如是說。

撤離恐造成區域真空

《路透社》則引述多個專家指出，特派團的撤離恐造成權力真空。他們指出，特派團的存在替馬利軍政府與其他地方叛亂團體製造了緩衝帶，避免雙方會正面衝突。此外，特派團也成功保護了北部幾個大城，讓當地民眾免受伊斯蘭恐怖份子的威脅與侵擾。

此外，特派團高達10億美金的預算也提供馬利不少的工作機會，也幫忙建造了許多基本設施如街燈和警察局。一名不願具名的資深聯合國官員指出，若特派團撤出馬利，好不容易於2015年才落幕的馬利內戰恐怕又要狼煙四起。

叛軍聯盟發言人拉姆丹也直言，特派團對北部區域和非洲撒赫爾地區有重要貢獻，若特派團撤出，他們恐怕又得再跟政府交戰。

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