烏國北約夢 拜登：不會開巧門

美國總統拜登十七日表明，儘管俄羅斯入侵烏克蘭，但美國不會對基輔加盟北約（ＮＡＴＯ）做出特別安排。

拜登指出，烏方必須達到相同標準，所以我們不會給基輔加入北約開巧門。

北約成員國領袖預定七月在立陶宛首都維爾紐斯召開高峰會。北約祕書長史托騰柏格十六日在布魯塞爾說，北約領袖打算在立陶宛與烏克蘭總統澤倫斯基舉行首次「北約─烏克蘭理事會」（NATO-Ukraine Council）會議。

史托騰柏格還說，該會議將使基輔在談判桌上獲得更平等的地位，以「就安全問題進行磋商，並做出決定」。儘管北約將在該峰會中加強與烏克蘭的政治關係，但不會討論基輔入會的成員身分。

史托騰柏格強調，我們不會在維爾紐斯峰會中，討論邀烏克蘭加入的議題，而是將討論如何使烏克蘭更靠攏北約。我相信會找到適當的解決方案和共識。

北約的東歐成員國持續推動為烏克蘭加盟制定更完善的路線圖，但美國和德國等主要成員國仍不願突破二○一四年基輔「有朝一日」將加入的模糊承諾。但德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）十六日提到，若最終烏克蘭準備加入，北約可能會放寬部分成員國資格要求。