新加坡便宜「私家整型」正夯！專業醫美：整型失敗重建手術更貴
新加坡「今日報」18日報導，愈來愈多新加坡民眾傾向找非法的「私家整型師」進行相對便宜的醫美服務，卻經常在整形失敗後花更多錢尋求專業醫師幫助。一名專業整型外科醫師表示，近來因私家整容失敗而上門求診的人數不斷增加。
「劉醫師醫學美容及重建外科診所」（Dr Leo Aesthetic Plastic and Reconstructive Surgery）整型外科醫師劉嘉文（Leo Kah Woon）表示，整型失敗後的重建手術往往比普通整型手術還貴，因為手術複雜度相對較高。
劉醫師表示，私家整型師經常以「產品含自然成分」等說詞讓消費者有「錯誤的安全感」，但實際上使用沒有合法執照的藥品將導致極高的感染機率。
劉醫師指出，他的其中一名患者是從熱門社群平台「小紅書」接觸到私家整型服務。一名今日報記者在「旋轉拍賣」等線上購物平台輕易就找到7個私家整型服務，於個人工作室提供侵入式或注射式療程，包括肉毒桿菌及豐唇服務等。
根據記者接觸的其中3名私家整型師，肉毒桿菌及豐唇服務的費用約為138星幣至238星幣（約台幣3164元至5457元）不等。星國「北極星整型及重建外科診所」（Polaris Plastic and Reconstructive Surgery）整型外科顧問及醫療主任奧伊（Adrian Ooi）表示，根據注射量，相同的醫美服務通常要價200星幣至2000星幣（約台幣4586元至45858元）不等。
今日報引述3名星國律師指出，常見的私家醫美服務包括肉毒桿菌注射、刺青移除、雷射手術、唇部手術、抽脂或增脂等，且提供這些非法服務的通常是未受醫學訓練的外國人士。
針對新加坡醫藥理事會（Singapore Medical Council）規定，整型手術無論是否具侵入性，都只能由擁有合法執照的醫師在已登記的診所或手術室進行。
星國「私立醫院及醫療診所法」（Private Hospitals and Medical Clinic Act）也明定私下進行手術的行為非法，且任何進行醫療用途的場所都必須擁有合法執照。今日報指出，並沒有任何適用私家整型的執照。
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