抵禦俄軍網攻 英國宣布再挹注6億助烏克蘭

烏克蘭已發動對俄軍的大反攻，英國政府18日表示，將擴大協助烏國網路防護的計畫，會再提供1600萬英鎊（約新台幣6.3億元）經費，另外可能還會有數個國際盟國提供900萬英鎊（約新台幣3.4億元）。

路透報導，烏克蘭近期發動反攻，欲對抗占據南部及東部領土的俄軍。英國在2022年已宣布挹注635萬英鎊（約新台幣2.5億元），日前表示新一波資助將有助烏克蘭更能防禦重要國家基礎建設，免於遭俄方攻擊而受癱瘓。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）指出，俄國對烏克蘭的侵略不限於「野蠻的」領土入侵，也牽涉攻擊烏方「提供重要服務的電腦網路基礎建設」，例如金融和能源供應相關服務，而英方提供的經費有助偵測、阻止這類網攻。

蘇納克近期也將於會議中向企業界喊話，呼籲企業人士增加在烏克蘭的投資，以助烏國經濟從俄軍入侵中重建。