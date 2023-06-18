好處更多還是風險更大？美中科技協議將到期 美國務院爭論是否該延長

40多年前，1979年1月31日，時任中共領導人鄧小平訪美時在白宮與時任美國總統卡特簽署了《美中科技協議》。這一具有裡程碑意義的協議當時釋放出強有力的信號，表明即便是對手，仍然可以擱置爭端、攜手做出共同的努力。

當前，美中雙邊關係處於幾十年來最糟糕的狀態，數名熟知華府內情的官員說，政府正在就是否讓美中科技協定（STA）在今年晚些時候照常延期進行辯論。

儘管美國國務卿布林肯周日抵達北京，進行5年來美國國務卿首次對華訪問，但外界對訪問帶來突破基本不抱希望。而《美中科技協議》是否延續目前遭遇挫折，則凸顯以下問題：美國政府尚未確定美中合作帶來的好處更多，還是風險更大？這一問題正在分裂美國政界的決策者。

該協議是美中建交時簽署的，此後大約每5年更新一次，它一直被譽為兩國關係中的穩定因素，合作領域包括大氣、農業、物理以及化學等領域的基礎研究，它為後來美中學術和商業交流的發展奠定了基礎。

這些交流無疑推動了中國成為技術和軍事強國的進程，但同時，美國政界對中國竊取科學和商業機密存有擔憂，以至於該協議在今年8月27日到期前是否延續不置可否。

主流似乎支持延長協議

目前，美國政界的主流觀點似乎是支持延長協議，但反對的聲音卻越來越高。美國國務院拒絕對此發表評論。國家安全委員會也保持緘默。中國駐華盛頓大使館稱，中方早在一年前就主動與美方接觸探討該協議，並稱該協議構成了兩國40年來富有成效的合作基礎。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇對路透社表示，「據我們所知，美方仍在就續簽協議進行內部審查」，他說雙方可以考慮對原協議進行相應調整，「希望美方能在協議到期前加快內部審查」

在美國國務院，對是否延長該協議也存有意見分歧。有人建議重新就協議展開談判，增加反對工業間諜以及要求數據交換對等條件的內容。不過，一些美國官員認為，鑑於美中關係的現狀，重新談判可能導致整個協議破產。

支持延續該協議的人認為，結束協議將時扼殺學術和商業合作的行為。支持延長美中科技合作協議的人還認為，如果沒有協議，美國將失去對中國科技進步的觀察渠道，美國北卡羅來納大學中國科技戰略專家西蒙（Denis Simon）說，「不管中國是朋友還是敵人，美國都需要了解中國發生的事情」。而反對者則認為，當年簽署該協議曾讓兩國關係感覺良好，但這種氛圍早已不復存在。

（根據路透社等）

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