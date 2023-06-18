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印度東北族裔暴亂未止 印度外交次長住處遭暴民縱火

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
印度東北曼尼普爾省發生族裔暴亂，一名印度官員位於該省的住處遭暴民縱火。照片攝於16日。（法新社）
印度東北曼尼普爾省發生族裔暴亂，一名印度官員位於該省的住處遭暴民縱火。照片攝於16日。（法新社）

印度東北部曼尼普爾省（Manipur）5月發生族裔暴亂，至今未止，出身當地的印度外交次長辛格（R K Ranjan Singh）住處日前遭暴民縱火，所幸無人傷亡。官方資料顯示，暴亂已造成83人身亡、逾6萬人流離失所，當局官員表示將持續派遣維安人員前往曼尼普爾省，直到恢復正常狀態。

辛格辦公室16日證實，一名暴民破壞了次長位於曼尼普爾省首都帕爾（Imphal）的住處並縱火，所幸未造成任何看護或家庭成員受傷。半島電視台報導，辛格是印度總理莫迪政府的閣員，出身曼尼普爾省最大族群梅泰族（Meitei）。

路透及半島電視台報導，梅泰族（Meitei）因不滿山區弱勢族裔庫基族（Kuki）與那加族（Naga）長期享有津貼、公職配額及教育保障民額等，要求政府擴大梅泰族相關配額。庫基族與那加族（Naga）擔心梅泰族占走原本配給他們的公職及教育名額，5月3日上街示威抗議，活動最終演變成暴力衝突。

路透18日報導，印度內政部上周資料顯示，暴亂已造成83人身亡、逾6萬人流離失所。梅泰族及庫基族的民間組織都表示，各自有數百人民因暴亂受傷、失去住處。收容了不少暴亂難民的周遭省分呼籲當局盡快撥款，提供難民糧食。

曼尼普爾省由執政黨印度人民黨（BJP）掌控。暴亂發生後，數名反對黨領袖抨擊當局未適時插手，將暴亂控制在一定規模。新德里當局資深內政官員表示，將持續派遣至少3.2萬維安人員協助曼尼普爾省警方，直到該區回復正常狀態。

印度 縱火 難民 莫迪

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