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烏克蘭力求進北約 拜登：不會放寬標準

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國總統拜登表示，不會為了烏克蘭就放寬加入北約的標準。（Photo on Pixabay under C.C. License）
美國總統拜登表示，不會為了烏克蘭就放寬加入北約的標準。（Photo on Pixabay under C.C. License）

烏克蘭去年就申請加入北約，至今仍無下文，還引來俄烏戰爭！對此，美國總統拜登表示，不會為了烏克蘭就而放寬加入北約的標準。烏克蘭要加入北約可能引發俄烏戰事擴大，且與該國長期不合的匈牙利也堅決反對，這些都是烏克蘭遲遲無法加入北約的原因。

加入北約有困難

CNN》報導，俄烏戰爭至今仍未見消止的跡象，烏克蘭去年提交加入北約的申請，該國總理澤倫斯基表示，此舉是為了保護整個烏克蘭的安全，但因為北約對會員國的經濟、政治與軍事都有一定要求，導致，加上加入北約有擴大戰事的隱憂，至今烏克蘭仍未准許加入該組織。

美國總統拜登也強調，「不會為了烏克蘭，放寬加入北約的標準」，軍事系統與能力時否足夠、政治是否有腐敗的狀況等，都會一一檢視。澤倫斯基也曾表示，他也明白在戰爭時期，加入北約會引發俄羅斯不滿，有擴大戰爭的風險。

此外，根據北約的規章，要在全部的會員國都同意的狀況下，才能接納新成員國，目前與烏克蘭長期有民族衝突的匈牙利，恐怕會堅決反對烏克蘭加入北約，成為目前最大的阻礙。

各界盼助戰爭結束

面對俄烏政爭僵持不下的現況，烏克蘭國防副部長哈李洛夫強調，烏克蘭需要更多射程超過200公里的武器，來加強反攻的力度。他強調，「目前烏克蘭正在主導戰局，但如果要擊敗俄羅斯，需要更遠程精準的武器」。

哈李洛夫強調，「我們已經在戰爭堅持一年的時間，有信心能與西方盟友一同擊敗俄羅斯侵略者。」雖然烏克蘭至今無法如願加入北約，但西方國家多透過軍員的方式協助烏克蘭，如英國與荷蘭就共同建立國際聯盟，協助烏克蘭購買F-16戰機。

不僅西方國家關注俄烏關係的變化，包括南非、尚比亞等非洲六國領導人日前先是與澤倫斯基會晤，並於17日抵達俄羅斯，與該國總統普丁會面，盼能促進烏克蘭與俄羅斯的和平面談。

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烏克蘭 北約 俄烏戰爭

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