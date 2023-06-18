芬蘭拚核處理 可萬年保存核廢料

埋藏核廢料可達10萬年！芬蘭致力於研究核廢料處理，該國「安克羅核廢料貯存庫」地質穩定、地震風險低，有望成為第一個能夠深埋、長久保存核廢料棒的國家。然而，有專家也指出，核廢料目前仍是用銅在無氧環境中保存，但銅還是有可能被腐蝕氧化，減少保存的年限。

保存核廢10萬年

《BBC》報導，芬蘭的「安克羅核廢料貯存庫」建築於地質穩定的地下洞穴內，有望成為第一個永久性的核廢料掩埋場，預估能保存核廢料長達10萬年之久。

《RTF》報導，歐洲最大的核電廠、芬蘭奧爾基洛托核電廠3號機（Olkiluoto）過去因為核能爭議，延宕至今十幾年都未發電。然而，營運商月前表示，該反應爐將於4月16日正式發電，尤其在俄羅斯切斷天然氣和電力供應時，這有助於可提高歐洲的能源韌性。

建永久掩埋場

核廢料處理一直是核能爭議的核心之一。對此，芬蘭砸下10億美金建立永久性的核廢料掩埋場，並預計於兩年內正式營運。國際原能組織主席格瑞斯表示，永久性的掩埋核廢料掩埋場一直都有討論，但因為種種爭議或技術限制未能落實，但顯然現在芬蘭做到了。

「安克羅核廢料貯存庫」為相當穩定的混合岩地形，質地相當堅硬，而且該地區地震風險相當低，透過類似挖掘隧道的方式，建立儲存核廢料的空間，儲存時間可長達10萬年。英國謝菲爾德大學核能學者萊克本說，「社會60年來一直受益於核能，我們這代的科學家必須找出方法處理核廢料，而不是留給後代」。

保護層易受侵蝕？

但也有科學家提出質疑，瑞典皇家理工學院研究人員札克羅斯表示，目前該貯存庫透過「銅罐」、「皂土」與「基岩」來保護核廢料不外洩，並建立缺氧的環見，減緩金屬被氧化侵蝕的狀況。

「實驗表明，在缺氧狀態時，銅金屬一樣會遭到侵蝕，」札克羅斯強調，意味著安克羅核廢料貯存庫聲稱能保存核廢料數萬年的說法，可能到最後只能保存100年，保護的銅層就遭到侵蝕了。

【更多精采內容，詳見 】