金正恩出席執政黨大會 美潛艇抵韓釜山港

據北韓官媒朝中社報導，北韓領導人金正恩16日出席勞動黨第八屆中央委員會第八次全體會議擴大會議。報導提到，此次會議總結經濟部門2023年上半年的工作情況並採取相關措施，討論和決定關於勞動黨發展、北韓國家建設、應對國際形勢劇變的外交及國防戰略問題等重大政策方針。不過，報導未具體說明討論內容，也沒有提到金正恩的任何評論。

就在勞動黨的擴大會議召開之際，美國向北韓海域派出了密歇根號核動力潛艇，這是南韓的盟國對北韓的最新武力展示，也標志著美韓兩國今年簽署的《華盛頓宣言》進入實施階段。

發射導彈抗議美韓軍演

近幾個月來，北韓加大了具核能力導彈的測試力度。本周五，在美國海軍密歇根號潛艇抵達南韓釜山港的前一天，北韓向其東部海域發射了兩枚短程彈道導彈，以回應本周在南北韓邊境附近舉行的美韓實彈射擊演習。

美軍對於密歇根號的部署呼應著美韓兩國海軍正計劃進行的演習，重點是加強他們的特別行動和聯合作戰能力，這也是為應對日益增長的北韓威脅而進行的最新聯合訓練。

平壤政府譴責這次的聯合演習是「入侵演習」，而在另一方面，北韓也利用不斷擴大的美韓演習作為借口，加強自己的武器展示，包括自2022年開始試射約100枚導彈。北韓今年測試的武器包括一枚射程達美國本土的新型固體燃料洲際彈道導彈，以及針對南韓和日本的各種短程武器。

經濟堪憂

專家們認為，金正恩積極推進核武器研發給北韓經濟帶來了進一步的壓力。而幾十年的管理不善、美國主導對其的制裁再加上新冠疫情帶來的邊境關閉、與大陸貿易減少等影響，都使北韓的經濟雪上加霜。

另外，韓聯社6月16日報導，北韓於5月31日發射的航天運載器「千裡馬1」在墜毀15天後被打撈上岸，據稱該火箭載有軍事偵察衛星「萬裡鏡1」。南韓國防部周五表示，軍事搜索人員已經打撈出疑為墜毀火箭的一部分，這些殘骸將由美國和南韓軍方進行分析。不過，北韓方面則宣稱在「千裡馬1」上搭載的軍事偵察衛星以及一級、三級箭體尚未被發現。

（美聯社、韓聯社、朝中社）

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