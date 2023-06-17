快訊

苗博雅獲禮讓選立委 徐巧芯：社民黨如民進黨的寶可夢

觀光股漲不停！今年來這檔漲2倍最狂 還有9檔翻倍

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登16日出席在康乃狄克州舉行的「全國安全社區峰會」與發表演講。法新社
美國總統拜登16日出席在康乃狄克州舉行的「全國安全社區峰會」與發表演講。法新社

美國總統拜登16日出席在康乃狄克州舉行的「全國安全社區峰會」（National Safer Communities Summit），卻在演講結束時吐出一句「天佑女王」，引發了記者與網友不小的困惑。

今日美國報報導，拜登當天下午在哈特福德大學（University of Hartford）向槍枝安全擁護人士與槍枝暴力倖存者發表了大約半小時的講話，卻用「好嗎？天佑女王，老兄」一句作為結尾。

不久之後，「God Save The Queen」開始成為推特的流行趨勢，不少網友討論著自己的困惑與批評拜登失言，還有許多人在質疑他是否提到了英國已故女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II）。

伊麗莎白二世於2022年9月8日過世，而拜登則在9月19日參加了葬禮。達拉斯晨報白宮特派記者吉爾曼（Todd Gillman）報導了拜登的演講，同時表示自己跟在場的其他記者團成員都不曉得這句話用意何在，「你們有些人問我，為什麼他會這麼說。我不知道，其他記者團員同樣不清楚」。

白宮首席副發言人達爾頓（Olivia Dalton）隨後回應記者時表示，拜登是在「對人群中的某人發表評論」。

拜登 女王 伊麗莎白二世 美國 槍枝 白宮 葬禮 英國

延伸閱讀

拜登推遲對中制裁、淡化間諜活動 挨批示弱

手放哪？會見《慾望師奶》女星 拜登疑伸鹹豬手「摸胸」挨批

布林肯明訪中 共和黨人威脅：不強硬起來 就發傳票！

談台灣總統大選 黎安友：誰當選都將受到北京重大壓力

相關新聞

烏干達一所國中遭恐怖攻擊！至少25死8傷

烏干達警方17日表示，與伊斯蘭國有關的武裝份子在烏干達西部一所國中發動恐怖攻擊，至少25人死亡、8人受傷。

德國新天鵝堡1死1傷命案！21歲女死者身分曝光 5月才剛大學畢業

德國南部巴伐利亞邦知名觀光勝地新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）14日發生一起遊客遭攻擊致死命案，3...

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

美國總統拜登16日出席在康乃狄克州舉行的「全國安全社區峰會」（National Safer Communities Su...

日皇夫婦出訪印尼 是否入境隨俗開放自拍讓官方傷腦筋

日皇德仁夫婦17日出訪印尼，這是他2019年即位以來首次國是訪問。7天停留期間，日本政府有一個說大不大、說小不小的煩惱。 日皇夫婦17日至23日在印尼期間，會接受印尼總統佐科威夫婦晚宴接待，並將前往雅加達郊區的卡利巴塔（Kalibata）英雄墓地，向殘留日本兵之墓獻花。21日參訪世界最大佛教遺跡婆羅浮屠。

英國前首相強生才辭議員 新職找上門薪資超高6位數

英國下議院特別調查委員會15日對前首相強生「派對門」（partygate）風波提出正式調查報告，嚴批他刻意數度誤導國會，...

日降性侵門檻！修合法性行為年齡 從13歲提高至16歲

日本性侵成案要件嚴格，2019年3月連續四起性侵案被判無罪，讓憤怒的女性組織起每月定期手持花朵集會的花朵運動(Flowe...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦